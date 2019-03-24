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Радикалы принесли траурные венки к администрации Порошенко 

ТК «Звезда» + ещё 123 1 час назад
Фото: nackor.org
Националисты в черных одеждах пришли с венками к зданию и решили «похоронить» существующую власть.
Символические похороны режима Петра Порошенко устроили в Киеве националисты. Радикалы устроили митинг у здании администрации президента на Майдане Незалежности, в ходе которого принесли с собою траурные венки.
«Нынешняя власть убивает Украину, позволяя "Свинарчукам" безнаказанно грабить нашу страну, тем самым уничтожая ее изнутри», — заявил Нацкорпус на своей странице в Facebook.
Скандируя националистические лозунги, мужчины в черных одеждах забросали венками территорию у здания. Акция проходила под контролем полиции, в которую организаторы мероприятия с помощью мегафона попросили не бросать венки.
Напомним, до выборов президента Украины остается чуть больше недели. Они назначены на 31 марта.
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