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В Сети появилось фото Порошенко, убегающего с митинга в Житомире 

РИА Новости + ещё 67 51 минуту назад
В Сети появилось фото с президентом Украины Петром Порошенко, спешно покидающим митинг в Житомире, на который пришли радикалы, сообщает Страна.ua.
Снимок вызвал насмешку у интернет-пользователей.
"Гарант ходит по воде", — написал блогер Денис Гороховский.
Журналист Андрей Манчук предложил по этому поводу записать песню про Порошенко.
"А ты кто такой? Давай, до свидания! Давай, иди, гуляй до свидания!", Есть впечатление, что если кто-то из конкурентов запишет про Петра известную мейхану, ее запоет вся страна", — высказал мнение журналист.
Ранее в понедельник Петр Порошенко на предвыборной акции в Житомире обругал радикалов из партии "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждены уголовные дела), попытавшихся сорвать его митинг. Во время выступления президента Украины радикалы скандировали «Позор», «Фу!» и «Брехло», перекрикивая слова главы государства.
Выборы президента Украины назначены на 31 марта. За высший пост поборются 39 кандидатов.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко
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