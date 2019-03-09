Порошенко заподозрили в подготовке побега с Украины

Президент Украины Петр Порошенко затягивает войну ради собственной выгоды и при этом готовится бежать из страны. Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. Об этом сообщила газета «Известия».

К таким выводам экс-министр экономики Украины пришел потому что считает, что на предстоящих выборах Порошенко не победит, а за нелицеприятную ситуацию в армии и коррупцию придется отвечать.

Лановой отмечает, что конфликт в Донбассе приносит действующему украинскому лидеру прибыль. Это происходит благодаря крупным коррупционным схемам в оборонном секторе, в том числе с закупкой «испорченных военных средств из России».

Кроме того, вместо производства «новейшего оружия, которое мощнее российского», Украина выпускает «морально неуклюжее оружие советской эпохи», уверен эксперт. Он также считает, что в целом стратегическое управление не соответствует стандартам НАТО

По мнению экс-министра, все эти обстоятельства составляют вместе неприглядную картину состояния украинской армии. Лановой отмечает, что она «остается слабой, морально устаревшей, необеспеченной в необходимой степени техническими и военными средствами».

Причину проблем он видит в коррупции и действующем президенте Украины Петре Порошенко.

Президент заслуживает импичмента, считает Лановой. Однако он также не исключает, что Порошенко сбежит с Украины. По его словам, об этом свидетельствует то, что украинский лидер продает свои активы, в частности, Ленинскую кузницу.