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Тимошенко посоветовала избирателям идти на выборы с тремя парами очков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 50 минут назад
Фото: ТАСС
Кандидат в президенты Украины, бывший премьер-министр страны и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала своих сторонников быть крайне внимательными на предстоящих выборах и учесть, что в бюллетене будет кандидат — ее однофамилец.
«Два [кандидата с фамилией] Тимошенко в бюллетене — унизительная технология, потому что мои оппоненты зарегистрировали моего полного тезку, чтобы люди, когда волновались или забыли очки, не рассмотрели», — приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина».
Тимошенко подчеркнула, что таким образом действующий глава украинского государства Петр Порошенко хочет одержать нечестную победу.
«Берем трое очков на участки и знаем, что такие технологии работают», — призвала Тимошенко.
Она добавила, что в выборах президента Украины никогда не участвовало так много кандидатов.
«Никогда не было 40 кандидатов (в настоящее время число кандидатов уменьшилось до 39 человек — прим. ВЗГЛЯД). Цель — чтобы около действующего президента собрать посредством админресурса и подкупа большинства [голосов], а остальные [кандидаты] имели бы разрозненные голоса, и была бы победа у действующего [президента] в первом туре», — полагает она.
Напомним, в избирательном бюллетене на выборах президента Украины 31 марта в числе прочих фамилий будут две одинаковые: речь о Юлии Тимошенко и депутате Верховной рады Юрии Тимошенко.
Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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