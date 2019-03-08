Климкина поставили на место после резкой реплики

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В Крыму отреагировали на заявление Климкина о полуострове 

RT на русском 1 час назад
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что полуостров является «худшей версией России».
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«Представители киевского режима продолжают сочинять «страшные сказки» о том, что происходит в республике Крым. При этом, к сожалению, страшная сказка сегодня складывается для жителей Украины, с точки зрения того, что происходит там в экономической сфере, в социальной, в вопросах, связанных с правами человека», — отметил Ганжара.
Он добавил, что представителям украинской власти нужно создавать информационный продукт. С этой целью, по его словам, эти деятели пытаются «порождать страшные мифы».
«По сравнению с тем, что было пять лет назад и то, что есть сегодня: тогда те тёмные тона, которые пытается отразить господин Климкин, присутствовали. Сегодня Крым — это абсолютно другая действительность, это регион, который даже сравнить нельзя с периодом нахождения Крыма в составе украинского государства — здесь, в первую очередь, речь идёт о том согласии, которое царит среди крымчан и о том отсутствии противоречий, которые были при нахождении Крыма в составе Украины», — пояснил депутат.
Как отметил Ганжара, Климкин подыгрывает «избирательным процессам и определённому кандидату, в команде которого он работает».
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым является «худшей версией России».
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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Украина , Видео , В мире , Павел Климкин , МИД , Республика Крым
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