Тимошенко унизила Зеленского

«Борщ из Чебурашки»: Тимошенко посмеялась над Зеленским

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко прокомментировала высокие рейтинги своего конкурента — шоумена Владимира Зеленского. По словам лидера партии «Батькивщина», голосовать за комика на выборах — все равно, что варить «борщ из Чебурашки». Об этом она рассказала в комментарии LВ.ua.

«Это возмущение людей мне абсолютно понятно, но рецепты нужно искать другие. Потому что в ответ на несправедливость делать такой борщ из Чебурашки — это, может, определенным образом креативно и это какой-то эксперимент, но это точно невкусно», — заявила Тимошенко, выразив уверенность, что такое «блюдо» может быть опасно для Украины.

Также она сказала, что сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным , если станет главой Украины. Политик отметила, что беседа с российским лидером будет проходить в Будапештском формате.

«Я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным, и результатом будет мир на Украине», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее о своем намерении провести переговоры с Россией в случае победы на выборах говорил и Зеленский. По словам шоумена, этот шаг необходим для «сохранения жизней людей», ради которого он готов поговорить хоть с «чертом лысым».

«У нас война с первого дня, реальная война — между Россией и Украиной. Мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. <…> Но никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть», — сказал Зеленский.

В ответ на слова шоумена депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек обвинил его в популизме. В комментарии РИА «Новости» российский политик заявил, что представителю Украины необходимо подкрепить заявление о переговорах реальными действиями.

«В реализации Минских соглашений мы разочаровались, и в готовность Украины к реальному прекращению войны не верится — верится лишь в популизм некоторых участников украинской президентской гонки», — отметил Бальбек.

Недавно Зеленский выразил опасение по поводу готовящихся против него уголовных дел и провокаций. Шоумен опубликовал тревожное видеообращение в фейсбуке.

«Вы знаете, 31 декабря давно прошло, а я продолжаю получать подарочки от нашей власти. Сначала политики говорили: как это так человек без политического опыта может думать и идти в кандидаты в президенты? Этого не может быть. У нас во власти очень много специалистов, которые работают в политике уже 28 лет», — начал кандидат в президенты.

Он поведал о том, что в последнее время получает «целый водопад оскорблений и фейков», и, более того, жертвами угроз стали его дети и другие родственники.

«На это все тратились миллионы долларов. Однако все это не сработало. Почему? Потому что все, за что берется наша власть, — не работает», — подчеркнул шоумен.

Также от напомнил, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины установили на крыше его офиса подслушивающее устройство. При этом в заявлении на сайте самого ведомства говорится, что оно к этому не причастно.

«Сообщение со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины относительно причастности СБУ к прослушиванию… Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы», — гласит сообщение.

В Министерстве внутренних дел Украины в свою очередь заявили, что СБУ не оповестила их об оперативных мероприятиях на крыше офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

«К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые бы заранее сообщали сотрудников полиции о том, что <…> СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия», — сказали в министерстве.