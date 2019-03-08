На Украине разгорелся новый предвыборный скандал

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Новый предвыборный скандал: В горсовете Ирпеня организовали теневой штаб Порошенко 

Украина.ру + ещё 1 1 час назад
По словам общественного деятеля, в актовом зале совета городские власти незаконно хранят десятки тысяч агитационных материалов. В качестве подтверждения он разместил в Сети фотографии многочисленных листовок.
«Мы вызвали полицию — сейчас проводятся следственные действия», — написал Куценко.
Еще один экс-депутат горсовета Лаврентий Кухалейшвили считает такую находку подтверждением сотрудничества лидера партии «Новые лица» Владимира Карплюка с Блоком Петра Порошенко.
Ранее в СМИ была опубликована информация, что именно Карплюк был определен в БПП кандидатом в народные депутаты по 95 избирательному округу, а также призван отвечать за обеспечение в округе избирательной кампании главы государства.
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