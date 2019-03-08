«Клещи» для Украины. Как держать страну в страхе

Это уже даже не смешно. Заявления об угрозе российского вторжения, которые делают украинские политики и военные разного уровня, стали такой рутиной, что на них всерьез не обращают внимания. Ни в самой Украине , ни в мире, ни в России . Но учитывая, что они делаются параллельно с декларациями о том, что Украина уже пятый год с Россией воюет, этот феномен все же представляет некий интерес.

Хочется, например, понять, зачем начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с иностранными дипломатами и военными атташе на голубом глазу рассказал, что Россия Украину чуть ли не в клещи готовится взять. Так и заявил — об угрозе нападения "по трем из четырех географических направлений: север, восток и юг. Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения".

Понятно, что начальник Генштаба — человек военный, он не может противоречить главнокомандующему Порошенко, который еще в конце 2018 года заявил, что Россия якобы развернула около украинской границы войсковую группировку численностью более 80 тысяч человек. Но опять же как человек военный он не может не понимать, что "российское вторжение" — это бред. Если бы Россия действительно вынашивала такие планы, то ждать несколько лет ей вовсе не нужно было. Сам Муженко еще в 2016 году признавал, что "в случае широкомасштабной российской агрессии потери украинской стороны составят 10-12 тысяч человек за первые двое суток противостояния". То есть чем все могло бы закончиться, ясно без лишних слов.

И ясно это всем — и Порошенко, и Муженко, и всем остальным. Но без "песни" о российской агрессии они уже, похоже, не могут, надо же как-то держать себя в тонусе, а остальных в страхе. Вот и придумывают все новые и новые детали и подробности несуществующей российской угрозы. Конечно, за пять лет фантазия несколько истощилась, но украинский политикум работает. Интересно, какую историю придумают для следующего выступления.