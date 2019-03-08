«У нас нет колдунов»: МВД оправдалось за срыв операции СБУ у офиса Зеленского

Представители МВД Украины заявили, что не могли знать о тайной операции СБУ у офиса кандидата в президенты страны Владимира Зеленского , так как в их штате нет "колдунов, мольфаров и экстрасенсов". Об этом сообщается на сайте ведомства. В МВД напомнили, что СБУ проводит тайные операции, о которых не может знать министерство. "К сожалению, у МВД нет штатных колдунов, мольфаров и экстрасенсов (которые могли бы известить о негласных операциях СБУ. — "Газета.Ru")", — говорится на сайте. Ранее СБУ обвинила МВД Украины в дискредитации из-за прослушки Зеленского.