Представители МВД Украины заявили, что не могли знать о тайной операции СБУ у офиса кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, так как в их штате нет "колдунов, мольфаров и экстрасенсов". Об этом сообщается на сайте ведомства.
В МВД напомнили, что СБУ проводит тайные операции, о которых не может знать министерство.
"К сожалению, у МВД нет штатных колдунов, мольфаров и экстрасенсов (которые могли бы известить о негласных операциях СБУ. — "Газета.Ru")", — говорится на сайте.
Ранее СБУ обвинила МВД Украины в дискредитации из-за прослушки Зеленского.