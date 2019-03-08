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«У нас нет колдунов»: МВД оправдалось за срыв операции СБУ у офиса Зеленского 

Газета.Ru 5 часов назад
Представители МВД Украины заявили, что не могли знать о тайной операции СБУ у офиса кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, так как в их штате нет "колдунов, мольфаров и экстрасенсов". Об этом сообщается на сайте ведомства.
В МВД напомнили, что СБУ проводит тайные операции, о которых не может знать министерство.
"К сожалению, у МВД нет штатных колдунов, мольфаров и экстрасенсов (которые могли бы известить о негласных операциях СБУ. — "Газета.Ru")", — говорится на сайте.
Ранее СБУ обвинила МВД Украины в дискредитации из-за прослушки Зеленского.
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Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , СБУ , МВД , Газета.Ru
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