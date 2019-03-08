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Психиатр поставил диагноз буйному Порошенко 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Reuters
Поведение президента Украины на публике все больше настораживает. Петр Порошенко страдает пограничным психическим расстройством личности, такое предположение сделал известный психиатр.
Специалист посоветовал главе Незалежной не откладывать визит к врачу. Судя по странным поступкам, которые Порошенко совершает на встречах с населением, у президента не все в порядке с психическим здоровьем.
Тщательный анализ выходок Петра Порошенко провел доктор медицинских наук, профессор Сергей Шепетько, сообщает издание Newsland. Эксперт пришел к выводу, что президент страдает пограничным психическим расстройством личности.
Глава государства, находясь на публике, не может не может контролировать свои эмоции, поэтому часто срывается на собственных избирателей. Непонятно, как с таким диагнозом человек выполняет свои прямые обязанности и руководит страной с многомиллионным населением.
Психиатр не исключил, что подобное поведение можно объяснить еще и тем, что Петр Порошенко постоянно прибывает в жесточайшем стрессе из-за своего низкого рейтинга. А стресс, как известно, может стать причиной обострения сахарного диабета, которым президент болеет уже давно. Игнорировать пограничное расстройство чрезвычайно опасно. Поэтому врач посоветовал Порошенко обратиться за помощью к профессионалам как можно скорей.
Напомним, что за последнюю неделю, общаясь с избирателями в разных городах страны, президент ударил по лицу девушку за неудобный вопрос, сорвал шапку и бросил в лицо женщине, ущипнул мужчину за нос, несколько раз ударил стоящего перед ним человека.
Во время всех этих действий с лица Порошенко не сходила злорадная улыбка. В соцсетях предположили, что президент был нетрезв, до этого его часто видели в таком состоянии на публике.
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Украина , В мире , Петр Порошенко
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