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«Я тоже умею шутить»: Луценко «отомстил» высмеявшей его Тимошенко 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ответил на шутку кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко.
Ранее во время пресс-конференции Тимошенко раскритиковала участие своего однофамильца в выборах президента страны. Скандалы вокруг кандидатуры Юрия Тимошенко политик сравнила с сюжетом американской кинокомедии, "в которой участвуют Порошенко и Луценко — "Тупой и еще тупее".
Спустя несколько часов Генпрокурор отреагировал на заявление Тимошенко. Как сообщает ТСН, во время собственной пресс-конференции Луценко продемонстрировал постер фильма "Сбрось маму с поезда".
"Я тоже умею шутить", — отметил он.
Накануне украинский генпрокурор заявил о задержании двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко 186 тысяч долларов за отказ баллотироваться на пост главы государства. По словам Луценко, в Генпрокуратуру обратился сам кандидат.
Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около двадцати процентов.
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Комментарии
Украина , В мире , Юрий Луценко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Генпрокуратура РФ
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