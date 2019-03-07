«Я тоже умею шутить»: Луценко «отомстил» высмеявшей его Тимошенко

Ранее во время пресс-конференции Тимошенко раскритиковала участие своего однофамильца в выборах президента страны. Скандалы вокруг кандидатуры Юрия Тимошенко политик сравнила с сюжетом американской кинокомедии, "в которой участвуют Порошенко и Луценко — "Тупой и еще тупее".

Спустя несколько часов Генпрокурор отреагировал на заявление Тимошенко. Как сообщает ТСН, во время собственной пресс-конференции Луценко продемонстрировал постер фильма "Сбрось маму с поезда".

"Я тоже умею шутить", — отметил он.

Накануне украинский генпрокурор заявил о задержании двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко 186 тысяч долларов за отказ баллотироваться на пост главы государства. По словам Луценко, в Генпрокуратуру обратился сам кандидат.