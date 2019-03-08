Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Теперь говорить о независимости Украины абсурдно» — Бизяев о призывах посла США 

Украина.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Эксперт отметил, что украинское руководство ранее высказывало мысль о том, что страна бежит от Москвы, чтобы якобы обрести свободу. Однако, продолжил политолог, после таких выступлений становиться ясно, что представляет собой эта самая независимость.
«Можно сколько угодно строить любой проект, типа «Украина — не Россия» или «Украина — это Европа», но после таких выступлений становится абсолютно ясно, что представляет собой современная Украина», — заключил Бизяев.
Ранее Йованович призвала уволить нынешнего главу САП Назара Холодницкого, назвав такой шаг необходимым для «целостности антикоррупционных институтов».
По ее словам, тому, кто был пойман при предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела.
Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил подобные призывы тем, что Вашингтон проявляет партнерское беспокойство ходом реформ в стране.
Сам Холодницкий отметил, что требование посла является недопустимым вмешательством во внутренние дела страны.
Последние новости
Тайный кандидат США на украинских выборах стал явным Что ждет Порошенко в случае поражения на выборах Какие категории украинцев довольны Порошенко
Комментарии8
Украина , В мире , Павел Климкин , МИД , Москва , США
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение