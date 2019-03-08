«Теперь говорить о независимости Украины абсурдно» — Бизяев о призывах посла США

Эксперт отметил, что украинское руководство ранее высказывало мысль о том, что страна бежит от Москвы , чтобы якобы обрести свободу. Однако, продолжил политолог, после таких выступлений становиться ясно, что представляет собой эта самая независимость.

«Можно сколько угодно строить любой проект, типа «Украина — не Россия» или «Украина — это Европа», но после таких выступлений становится абсолютно ясно, что представляет собой современная Украина», — заключил Бизяев.

Ранее Йованович призвала уволить нынешнего главу САП Назара Холодницкого, назвав такой шаг необходимым для «целостности антикоррупционных институтов».

По ее словам, тому, кто был пойман при предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела.

Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил подобные призывы тем, что Вашингтон проявляет партнерское беспокойство ходом реформ в стране.

Сам Холодницкий отметил, что требование посла является недопустимым вмешательством во внутренние дела страны.