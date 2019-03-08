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Эксперт: обещая «вернуть Донбасс», Тимошенко выражается двусмысленно 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подписала обязательство, в котором обещала "вернуть Донбасс и Крым" под контроль Киева в случае победы на выборах главы государства.
"Я ставлю свою подпись на этом обязательстве. Если я не выполню свое обязательство, я напишу заявление с должности президента и уйду… Донбасс и Крым будут возвращены", — заявила Тимошенко на пресс-конференции.
Кроме того, Тимошенко обещает повысить доходы граждан "до уровня Польши" и сделать зарплаты военным "выше в полтора раза, чем средние доходы по стране". Политик также пообещала "уничтожить" олигархические кланы, коррупцию и не допустить выезда коррумпированных чиновников из страны.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, говоря о "возвращении Донбасса", Тимошенко осознанно выражается двусмысленно.
"Если Тимошенко под "возвращением Донбасса" подразумевает выполнение Киевом Минских соглашений, то это одно. Ведь эти соглашения, предусматривающие особый статус Донбасса в составе Украины, Киевом так и не выполнены. Если она имеет в виду что-то другое — то об этом, как говорится, нужно спрашивать у нее, в любом случае она это не уточнила. Похоже, она не хочет вникать в эти "детали" до тех пор, пока не станет, как она рассчитывает, руководителем", — сказал Владимир Оленченко.
Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Согласно последним данным, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обошла действующего главу Украины Петра Порошенко (15,4%) на 2,5% в президентском рейтинге и заняла второе место с 17,9% голосов, лидер остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 25,2% граждан страны. Опрос проводился Институтом анализа и прогнозирования в конце февраля.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ИМЭМО РАН , ИА Sputnik , Польша , Республика Крым
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