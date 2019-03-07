Порошенко обвинили в создании «черного штаба» для дискредитации Тимошенко

По информации партии, патрульные города Покровское Днепропетровской области в среду ночью остановили автомобиль, в нем было 150 листовок формата А3 с информацией, дискредитирующей Тимошенко. Мужчины в авто заявили, что получили посылку на почте от неизвестного лица, связь с которым поддерживали через соцсети. Заказчик заплатил мужчинам по 2 тысячи гривен (75,5 доллара) за расклеивание этих листовок.

"Из надежных источников нам доподлинно известно, что мужчины выполняли одну из "операций" так называемого "черного штаба" Петра Порошенко — офиса, созданного на Банковой (улица в центре Киева, где располагается администрация президента Украины — ред.) с единственной целью — любым способом опорочить главного конкурента нынешнего президента — Юлию Тимошенко", — сообщает партия "Батькивщина" в четверг на своей сайте.

В сообщении отмечается, что фракция "Батькивщина" обратилась в министерство внутренних дел Украины с требованием установить и привлечь к ответственности всех участников этой провокации.

"Мы понимаем, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины давно превратились в подразделения кооперации "Рошен" (ею владеет президент Украины Петр Порошенко — ред.), и сейчас их основной задачей является дискредитация главных оппонентов нынешнего президента. Поэтому обращаемся в министерство внутренних дел с требованием установить и привлечь к ответственности всех участников этой позорной провокации. А также всех причастных к работе "черного штаба" Петра Порошенко", — говорится в сообщении партии.

Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта. На пост главы государства претендуют 43 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.