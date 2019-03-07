Тимошенко попросила Госдеп усилить санкции против России

«США — не просто наши друзья, это народ, которой бок о бок с нами развивает демократию в стране», — отметила она и поблагодарила Америку за помощь Украине в ее борьбе за мир, независимость и территориальную целостность.

Тимошенко призвала США усилить санкции против России, рассказала Гейлу, что Крым должен быть возвращен Украине, а также отказалась идти в этом вопросе на какие-либо уступки.

Кроме того, лидер «Батькивщины» предложила, сохранив минский формат урегулирования конфликта в Донбассе, начать еще одни переговоры по тому же вопросу — в рамках Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.