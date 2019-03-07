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Тимошенко попросила Госдеп усилить санкции против России 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко попросила замгоссекретаря США усилить санкции против России, сообщает пресс-служба возглавляемой ею партии «Батькивщина».
Сегодня Тимошенко встретилась с заместителем главы Государственного департамента по политическим вопросам Дэвидом Гейлом.
«США — не просто наши друзья, это народ, которой бок о бок с нами развивает демократию в стране», — отметила она и поблагодарила Америку за помощь Украине в ее борьбе за мир, независимость и территориальную целостность.
Тимошенко призвала США усилить санкции против России, рассказала Гейлу, что Крым должен быть возвращен Украине, а также отказалась идти в этом вопросе на какие-либо уступки.
Кроме того, лидер «Батькивщины» предложила, сохранив минский формат урегулирования конфликта в Донбассе, начать еще одни переговоры по тому же вопросу — в рамках Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Комментарии204
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Дэвид Гейл , Госдеп США , США
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