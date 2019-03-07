Провокации чужими руками. Зачем США вооружают Украину

США намерены вооружить Украину : верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапарротти на слушаниях в комитете Сената Конгресса США заявил, что в ближайшее время будут рассмотрены новые поставки летального вооружения Киеву. Речь идет о снайперском оружии и вооружений для украинских Военно-морских сил

Американцы делают упор на флот

По словам Скапаротти, Украина прекрасно справилась с обучением эксплуатации противотанковых комплексов Javelin, а теперь НАТО будет помогать Украине восстановить флот после инцидента 25 ноября 2018 г. в Керченском проливе.

«Они прекрасно с этим справились, но есть другие системы: снайперское оружие, боеприпасы, и в свете инцидента в Керченском проливе мы рассматриваем в будущем также (предоставление Украине. — Ред.) морских систем. Нам нужно продолжать поддерживать их в том, что касается контрбатарейных систем Q36 и Q37. Они также обратились к нам за помощью по системам связи», — отметил Скапаротти.

Отдельное внимание будет уделено помощи флоту.

«Необходимо изучить, как мы можем помочь их морским силам, их флоту, который в принципе не слишком большой, учитывая ту часть кораблей, которые забрала себе Россия, когда она присоединила Крым. Кроме того, они потеряли несколько кораблей в Керченском проливе. Так что я думаю, что мы можем помочь им восстановить флот и начать снабжать его тем, что, по их мнению, необходимо для обороны и сдерживания агрессивных действий со стороны России», — утверждал генерал.

О желании продолжить военную помощь говорил и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе своего визита в Киев в декабре прошлого года. Называлась конкретная цифра — 125 млн долларов. По словам дипломата, у «Америки есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воздушной обороны».

Как изменялся подход к поставкам американского оружия в Украину

С самого становления постмайданной власти США признали новое правительство страны и взяли курс на поддержку Украины в конфликте на Донбассе, в том числе поставками вооружения. Еще при администрации Барака Обамы в 2014 г. Конгресс принял закон «о поддержке свободы Украины», правда, дело долгое время ограничивалось «нелетальным» снаряжением. В 2014 году, после предоставления первых 330 тысяч сухпайков и экипировки, Обама заговорил и о намерении передать украинским Вооруженным силам военное оборудование на сумму 5 миллионов долларов. К концу года Украина получила от Штатов и нелетальное оружие, в том числе 20 противоминометных радаров. Также — 35 бронированных внедорожников и более двух тысяч комплектов униформы.

В 2015 году сумма помощи, которую США выделили Украине, выросла до 175 миллионов долларов. Киеву были поставлены 130 бронеавтомобилей, 5 катеров для ВМС Украины и радиолокационные станции. Последние предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противников. Также в этом году США передали Украине военно-полевой госпиталь стоимостью 7,6 миллиона долларов. Он состоит из четырех палаток и может оказывать медицинскую помощь трем тысячам военных. Госпиталь разворачивается в течение 24 часов и может действовать автономно до 10 дней.

Год спустя Штаты предоставили 335 миллионов долларов. На эту сумму было закуплено 2500 приборов ночного видения, 40 автомобилей скорой помощи и 14 контрбатарейных радарных систем (предназначенных для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков для обеспечения контрбатарейного огня). Еще 12 миллионов долларов потратили на беспилотники для ВСУ.

В 2017 году, после вступления в должность нового президента Дональда Трампа , антироссийский курс только усилился. Его администрация подтвердила намерение сохранять антироссийские санкции до «тех пор, пока не прекратится российское „вторжение“ на Украину». Тогда же впервые заговорили о передаче летального вооружения. Причем обвинения в нарушении Минских соглашений американцы отметали, называя поставляемое оружие «сугубо оборонительным». Объем военной помощи увеличился: сумма составила 560 миллионов долларов. Грузовые самолеты доставляли из США на Украину системы обнаружения, позволяющие артиллерии в разы улучшить точность стрельбы. Точное количество присланных радаров не указывают, поскольку информация не подлежит огласке. Известно, что их было три типа и стоимость каждого — 1,5 миллиона долларов. Еще ВСУ получили новые автомобили скорой помощи, водолазное снаряжение. Однако самым важным являлась партия снайперских винтовок калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107, а также ручных гранатометов PSRL-1, которые никак нельзя отнести к «оборонительным». Таким образом, подход претерпел существенные изменения: США перешли от поставок вспомогательного вооружения к предоставлению оружия, которое можно использовать для агрессивных наступательных действий.

В 2018 году сумма средств для Украины сократилась до 350 млн долларов. Правительство США передало Вооруженным силам Украины 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5,8 миллиона долларов, два контрбатарейных радара, стрелковое оружие и патроны, миноискатели.

Наибольший ажиотаж вызвало прибытие в страну противотанковых ракетных систем Javelin. «Джавелины» предназначены для уничтожения бронетехники, защищенных объектов, вертолетов и т.п. Это один из самых дорогих комплексов ПТРК за всю историю создания и использования подобных систем, его стоимость составляет около 100 тысяч долларов. Событие стало поводом для эйфории в провластных кругах. Впрочем, их пыл несколько остудили после того, как было разъяснено, что данные системы нельзя использовать в боевых действиях на Донбассе. Но в любой момент вышеуказанное ограничение может быть снято.

Кроме того, Украина получила два катера «Айленд» для защиты Азовского моря. Однако Киев еще должен оплатить их ремонт, дооснащение и обучение экипажей. Транспортировка кораблей, по прогнозам, должна осуществиться в порт Одессы в ноябре-декабре этого года.

США также способствовали определенной модернизации военно-промышленного комплекса Украины, его перевода на стандарты НАТО. В октябре 2018 года украинская делегация провела в Вашингтоне переговоры относительно развития совместных проектов. Среди приоритетов были названы авиация, бронетанкостроение и сотрудничество в военно-морской сфере.

«Нами предложены некоторые первые шаги, первые «наброски» совместной работы, которые позволят нам развивать диалог, понимать деловую культуру каждой из сторон, строить доверие, строить совместные проекты, которые приведут в первую очередь к усилению Вооруженных сил Украины», — говорил в интервью «Голосу Америки» глава «Укроборонпрома» Павел Букин.

Чего ожидать в дальнейшем?

Учитывая зависимое положение Украины от Запада в целом и США в частности, подобная помощь далеко не безвозмездна. Американцы стремятся использовать ВСУ и ВМСУ против России, готовя Киев к осуществлению провокаций наподобие инцидента в Керченском проливе. США будет чужими руками создавать источник нестабильности в Черноморском регионе.