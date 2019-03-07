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В Днепре сожгли машину активиста, задавшего вопрос Порошенко 

Р-Спорт 59 минут назад
Фото: Reuters
Машину жителя города Днепр (бывший Днепропетровск) Якова Днепровского подожгли после его вопроса президенту Петру Порошенко о том, почему в городе процветает открытая наркоторговля, передает в четверг издание Strana.ua.
Порошенко посетил город в рамках своей предвыборной кампании, активист Яков Днепровский хотел спросить у президента, "что он скажет по поводу открытой наркоторговли в Днепропетровске". По словам активиста, рядом появилась какая-то девочка с вопросом о блогере Анатолии Шарие, после чего "ее сзади кто-то стал тянуть, не давая ей ничего спрашивать". Днепровский попытался вступиться, но его вывели из толпы.
"Человек 15-20 спортивных ребят побежало в нашу сторону. Одного нашего активиста, который снимал происходящее в прямом эфире, ударили так, что он потерял сознание и сломал челюсть. Мы взяли его под руки и понесли в ближайшие дежурившие скорые помощи, но нам сказали, что они обслуживают только гостей Петра Порошенко", — передает слова Якова Днепровского издание.
Днепровский подчеркнул, что далее за ним следила группа из пяти человек, один из которых сфотографировал номерные знаки авто активиста, а через несколько часов машина сгорела в его собственном дворе.
"Ребят, это горит моя машина после встречи с Петей Порошенко", — комментирует происходящее Яков Днепровский
По данным Strana.ua, после произошедшего в социальных сетях начался настоящий флешмоб "Петя, спали мне машину". Пользователи публикуют видеоролики, в которых выступают в поддержку Якова и призывают президента сжечь им авто.
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Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , Днепр
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