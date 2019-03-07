Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев подготовил «черный список» иностранцев, работавших на выборах в Крыму 

РИА Новости + ещё 6 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Кабинет министров Украины подготовил санкционный список, в него внесены граждане 13 стран, которые были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
Президентские выборы состоялись в России 18 марта 2018 года. В Крыму они проходили впервые. За ходом выборов на полуострове следили официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. Они отмечали, что избирательный процесс был прозрачен, хорошо организован и может стать примером для других стран, а жители активно участвовали в голосовании. Брюссель добавил в расширенный санкционный список ЕС пять сотрудников избиркомов Крыма и Севастополя в связи с их участием в организации выборов.
"Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму", — написал Черныш на своей странице в Twitter.
Тридцать первого марта на Украине пройдут президентские выборы. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники не пустят в страну на выборы наблюдателей из РФ. В конце февраля вступил в силу принятый Верховной радой Украины закон о запрете наблюдателям от РФ принимать участие в выборах на Украине.
Последние новости
Арестованный счет на Украине: Поклонская раскрыла карты Поклонская рассказала о компромате на коллег из Госдумы "Он хочет разрушить Россию": кто будет следующим президентом Украины
Комментарии
Украина , В мире , Олег Слободян , ЕС , Правительство Украины , Верховная Рада , Республика Крым
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Пугачева высмеяла выступление певицы Елки
Шоу-бизнес
Мошенник делал двухтысячные купюры из фольги
Криминал Общество
Священник погасил кредит на пенсию старушки
Происшествия Другое
Президент Грузии нашла новый путь к сердцу России
В мире Статьи
«Мир готовится к войне». Су-27 перехватил самолет-разведчик США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение