Кабинет министров Украины подготовил санкционный список, в него внесены граждане 13 стран, которые были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
Президентские выборы состоялись в России 18 марта 2018 года. В Крыму они проходили впервые. За ходом выборов на полуострове следили официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. Они отмечали, что избирательный процесс был прозрачен, хорошо организован и может стать примером для других стран, а жители активно участвовали в голосовании. Брюссель добавил в расширенный санкционный список ЕС пять сотрудников избиркомов Крыма и Севастополя в связи с их участием в организации выборов.
"Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму", — написал Черныш на своей странице в Twitter.
Тридцать первого марта на Украине пройдут президентские выборы. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники не пустят в страну на выборы наблюдателей из РФ. В конце февраля вступил в силу принятый Верховной радой Украины закон о запрете наблюдателям от РФ принимать участие в выборах на Украине.