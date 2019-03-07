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Украинского историка возмутили слова посла в Австрии о Крыме 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинский ученый и кандидат исторических наук Андрей Плахонин раскритиковал посла Украины в Австрии Александра Щерба за его слова об истории Крыма. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Историк напомнил, что Щерба заявил о том, что Крым всегда был украинским и княгиня Ольга якобы крестилась именно там.
"Не понимаю, если господин посол настолько плохо знает историю Украины, что даже путает Ольгу и [князя] Владимира, зачем было лезть в средневековую историю, чтобы доказать принадлежность Крыма Украине?" — задался вопросом Плахонин.
Он подчеркнул, что Щерба такими заявлениями выставляет на "посмешище" Украину и себя. Также историк уточнил, что когда он оставил критический комментарий в соцестях посла, последний заблокировал его.
В июле прошлого года Щерба раскритиковал местные СМИ за описание Ялты.
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Украина , В мире , Австрия , Республика Крым
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