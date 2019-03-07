В украинской политике началась охота на кабана

Еще неделю назад я был уверен, что новым президентом Украины станет Петр Порошенко . И я полагался совсем не на рейтинги.

Поддержка его и правда не очень большая. Но Порошенко полностью удерживал инициативу все последние месяцы. Держал высокий темп. Продвигал победные темы, такие как томос. Его кампанию освещали почти все крупные СМИ. Активизирована «сетка» для скупки голосов.

Действующего президента Украины принято изображать этаким нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по средствам массовой информации, знают, что это крайне дотошный и работоспособный бизнесмен. Как политик он обладает редким и ценным качеством — системностью. Это значит, что он планирует кампанию заранее и шаг за шагом ее реализует. А эти все мелочи — вроде мятых штанов или смешных оговорок — только расслабляют его противников.

Несколько месяцев, если не лет, Порошенко валит весь негатив в свою сторону мощными информационными поводами. То обострение на фронте, то успех в Европе, автокефалия, военное положение. Сбивает любой коррупционный скандал. Активно ездит по регионам и лично инструктирует губернаторов. Подчиненная ему СБУ контролирует радикалов, подавляет оппозицию. Это намного более важные моменты, чем поддержка населения.

Специфика украинской политики в том, что рейтинги и предвыборные встречи дают скорее психологическое обоснование будущей победы. То есть результат «сделают» избирательные комиссии. А властному кандидату нужно провести такую кампанию, чтоб его победа выглядела правдоподобной. Чтоб была возможность у экспертов в телевизоре потом сказать: Да, мол, была конкурентная борьба, но он провел активную кампанию, был более убедительным, чем конкуренты и переломил ситуацию в самом конце. Молодец!

Понимаете? Тут кампания носит характер скорее психологический. И очень важно, чтоб в твоей победе были уверены ключевые руководители, которые «сделают» тебе результат. Губернаторы, депутаты, главы комиссий. Ты должен показать всей этой предательской шайке, что ты будущий победитель, а любые попытки договориться с оппонентами будут сурово покараны. Потому нужно на всей дистанции держать высокий темп, источать уверенность, регулярно проводить личные встречи с главами регионов.

Этим же объясняется и уверенность представителей оппозиции в том, что Порошенко не жилец. Таким образом стараются поселить сомнения в головах его администрации. Сделать так, чтоб ответственные за выборы лица опасались идти на явные нарушения при голосовании.

Еще неделю назад я был уверен, что Порошенко полностью контролирует ситуацию. Но сейчас я вижу, что инициативу он потерял. Дело в том, что многими вещами Петр занимается лично. Он сам себе политтехнолог, сам себе спонсор, сам себе бухгалтер. Даже будучи президентом, Порошенко лично подписывал расходные ведомости своих предприятий. Теперь этих бизнес-интересов значительно больше, но контроль из своих рук он старается не выпускать. Он регулярно проводит митинги в регионах и встречи на улицах. И, кажется, начал ломаться. Не выдерживает того темпа, что выбрал. Психует и срывается на людях. А до выборов ещё целый месяц! И с каждой встречей давление на него будет только нарастать.

Будет больше провокаций на митингах, новые коррупционные расследования, вбросы. А сил и нервов все меньше и меньше. И сбавить темп, отдохнуть недельку-другую нельзя. Стоит только остановиться, показать слабину, как разбежится вся команда. Только переметнется один — за ним побегут искать нового хозяина все. Охота на кабана.

Украинские политики всей сворой загоняют недавнего кумира, «однотурового президента». Загоняют, ждут когда выдохнется и кинутся добивать. Сейчас их задача не допустить Порошенко во второй тур с явным лидером Зеленским . Там действующему президенту будет попроще разобраться с юмористом.

Несколько дней назад я посмотрел выступление Зеленского на популярном канале 1+1 и мне кажется, что он сам не верит в свою победу. Играть Василия Голобородько, народного кандидата из сериала «Слуга народа», у него получалось более убедительно, чем кандидата Владимира Зеленского в настоящих выборах.

Зеленский — кандидат до первых дебатов. Стоит ему столкнуться с кем-то из серьезных кандидатов, закаленных десятилетиями украинской грызни, как кинообраз рассыпется. Олигархи, поддерживающие Владимира Зеленского, получат личные гарантии от второго кандидата и признают результат.

Так кто же будет этот второй кандидат, если не Порошенко? Однозначно не Бойко. Москва в очередной раз сделала ставку на гарантированного неудачника. Выдвинуть единого кандидата от условного Юго-Востока не удалось. Даже более того, по итогу переговоров эта сила раздроблена на четыре части.

Остается Тимошенко, которая кажется уже не имеет такого запала, как десять лет назад. Да и вообще выезжает только на старых дрожжах. После Майдана на Украине появилось много политиков, намного более злых и зубастых, чем Юля, даже в ее лучшие годы. Помните, как она заявила, что на Донбасс нужно бросить бомбу? Так сейчас, нынешние украинские политики, бомбы действительно бросают. Не колеблясь.

Рейтинг Тимошенко просел за последние недели, видимо голоса ушли Зеленскому. Ее выступления едва поспевают за действиями Порошенко, а такого админ-ресурса у нее нет. Кроме того, анонсированы расследования и в отношении нее. Еще один вариант покажется вам неожиданным.

Во второй тур может выйти многократный неудачник президентских, так называемый демократический кандидат Анатолий Гриценко . По слухам, на него летом делали ставку в Госдепе , но потом передумали — слишком слабый, невнятный на фоне украинского политикума кандидат. Но, скажите мне, Ющенко был внятный? Да они как из одного инкубатора вышли: жесты, интонации, невыразительные фразы.

Невнятный Гриценко — единственный, кто по данным социологии выигрывает во втором туре у Зеленского. Для этого его нужно протащить через первый тур. А тут его отставание не такое уж большое. На фоне скандальных расследований по оборонному бизнесу Порошенко в пользу бывшего министра обороны Гриценко снимается мэр Львова Садовой. Анонсированы расследования по Тимошенко.

В пользу Гриценко собирается сниматься еще один, менее значительный, кандидат. И теперь отставание проамериканского кандидата от лидеров совсем небольшое. Тем более что электорат у Гриценко и Порошенко пересекается и вероятно в результате коррупционного скандала будет происходить перетекание голосов к Гриценко. Сейчас в его раскрутку, как участника второго тура, включились прозападные СМИ, для которых Гриценко более предпочтительный кандидат, чем замазанные в скандалах Петя и Юля. К полковнику не относятся серьезно, ему явно недостает сильного штаба и разветвленной структуры на местах, но, возможно, этому можно найти достойную замену в виде американского посольства и т.н. «гражданского общества».

Еще пару месяцев назад мне шепнули, чтоб я не терял Гриценко из виду, а два дня назад знакомые из штаба Тимошенко признались, что его рывок стал для них очень неприятной неожиданностью. Так что этот вариант более реальный, чем вам всем кажется. И, как минимум, красивый с точки зрения политтехнологий.

А что до интересов России в этой ситуации, то сложно даже предположить, какой из вариантов хуже. Зеленский и стоящий за ним Коломойский, спонсировавший «поезда дружбы» и «добробаты» в 2014 году, Тимошенко с Аваковым и другими выходцами из люто антирусского «Народного фронта», ставленник Госдепа Гриценко или «остаточно» попрощавшийся с нами Порошенко, я не знаю. Знаю только, что в заложниках у этой камарильи находятся миллионы наших, уставших и измученных людей.