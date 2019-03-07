Технология невозможного импичмента. Ноу-хау Тимошенко в борьбе за власть

Он уже и Гладковского (Свинарчука) из СНБО уволил, и луценковской прокуратуре поручил проверить сигналы журналистов о воровстве в «Укроборонпроме» , и полную открытость и готовность к сотрудничеству с общественностью демонстрирует, а Тимошенко всё не унимается. Подавай ей импичмент и всё тут. И ведь знает, что невозможно на Украине провести процедуру импичмента президента в принципе (законодательство за почти тридцать лет независимости так и не доделали), а уж за 4 недели до очередных выборов тем более. Но всё равно требует.

Предположить, что Тимошенко вслед за своим главным соперником утратила психическое равновесие, конечно, можно, но в отличие от порошенковского, тимошенковское поведение во всём, кроме импичмента, вполне адекватно. Резонно предположить, что и крики об импичменте предполагают вполне прагматичное решение проблемы, только решение это заключается отнюдь не в отрешении Порошенко от должности при помощи конституционной процедуры.

Давайте вспомним. Пожалуй, в первый раз об импичменте на Украине всерьёз заговорили в 2000 году, когда лидер Соцпартии Мороз обнародовал «плёнки Мельниченко» и обвинил президента Кучму и его окружение в убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе . В конечном итоге всё вылилось в акцию «Украина без Кучмы», завершившуюся провалом.

В следующий раз о процедуре импичмента вспомнили 2 апреля 2007 года, когда президент Ющенко попытался незаконно распустить парламент. В результате длительного политического противостояния были достигнуты закулисные антиконституционные договорённости, согласно которым тему «заиграли», назначив внеочередные парламентские выборы на 30 сентября.

Второй раз опасность импичмента возникла перед Ющенко 13 января 2009 года, в ходе очередной «газовой войны»с Россией . Вначале с требованием импичмента выступили лидер Партии регионов Янукович и лидер КПУ Симоненко. На следующий день, 14 января, с ними солидаризировалась Тимошенко, обвинившая президента в срыве подписания выгодного для Украины газового контракта в интересах коррумпированного окружения Ющенко. Характерно, что, поддерживая атаку на Ющенко в целом, на прямой вопрос о целесообразности импичмента Тимошенко тогда ответила, что в этом нет никакого смысла, поскольку до выборов осталось 9 месяцев, а сама процедура может занять больше времени. Для сравнения: сейчас до выборов осталось четыре недели, но Тимошенко считает импичмент целесообразным. Януковичу вместо игр с импичментом сразу организовали Майдан, его свергли без лишних юридических церемоний.

В ходе правления Порошенко требования импичмента до последнего момента никем не высказывались. Правда, начиная с 2015 года Тимошенко требовала проведения досрочных парламентских выборов. А с конца 2016 года постепенно перенесла центр тяжести своих требований на досрочные президентские выборы. Напомню, что досрочные президентские выборы в истории Украины до свержения Януковича состоялись один раз, летом 1994 года, когда Кравчук, пытаясь стабилизировать ситуацию в стране, согласился на полную перезагрузку власти. Тогда Верховная Рада и президент добровольно пошли на досрочные парламентские и президентские выборы. Процедурно это было оформлено в виде самороспуска Рады и добровольной отставки президента. Так что вариант досрочных выборов (по соглашению сторон) в принципе был реализуем, но не состоялся в виду несовпадения политических интересов.

Как видим, разговоры об импичменте каждый раз запускались тогда, когда было необходимо оказать на президента давление, принудив его к принятию какого-либо решения. Досрочное же отстранение президента от власти происходило либо в формате добровольной отставки, либо в формате Майдана. Но Тимошенко не требует ни отставки (в отличие от импичмента, в отставку Порошенко может успеть уйти и за час до выборов), ни Майдана (население не призывают к уличной активности).

Зачем же нужны разговоры об импичменте, который невозможно реализовать?

Давайте обратим внимание на то, что после нескольких атак пропорошенковских радикалов на Тимошенко, которые состоялись как раз две-три недели назад и были подкреплены атаками СБУ Генпрокуратуры на аваковскую полицию, оппозиция Порошенко не только опомнилась, но и консолидировалась. На фоне опасности реализации действующим президентом силового сценария удержания власти Тимошенко и Зеленский практически прекратили критиковать друг друга, сосредоточившись на критике Порошенко. Это значит, что Юлия Владимировна и Игорь Валерьевич Коломойский достигли как минимум тактического соглашения об объединении против Порошенко (а дальше можно будет разобраться потом, когда фактор Порошенко будет выведен из игры).

Аваков вывел на улицы украинских городов «Национальные дружины» и «Гражданский корпус „Азов“. Билецкий с одноимённым полком пока остаётся в резерве. Но даже этого хватило, чтобы очистить улицы от пропорошенковских С14 и банд „героев АТО“. Улица осталась за протимошенковскими радикалами. Кроме того, Аваков открыто указал на вмешательство СБУ в избирательную кампанию на стороне президента и в очередной раз пообещал, что никому не позволит оказывать давление на участников процесса. Началось шельмование чиновников и структур, сохранивших верность Порошенко в украинских СМИ. В западных изданиях вышло уже несколько материалов, посвящённых тому, что поддерживать Порошенко Западу не с руки. Высока вероятность того, что эти материалы заказаны с Украины (раньше Коломойский и Тимошенко так действовали, почему не повторить?).

© Украина.Ру /// Марш радикалов Национального корпуса

В целом, сгруппировавшиеся вокруг Тимошенко оппоненты Порошенко продемонстрировали, что готовы на силу ответить силой и что на данном этапе они способны мобилизовать больше сил. Дальше Порошенко предстоит выбрать между добровольной отставкой под давлением оппонентов и продолжением участия в выборах, при однозначном понимании того, что за власть придётся бороться вооружённым путём на улицах столицы.

Оба варианта Тимошенко устраивают. Досрочная отставка Порошенко ломает схему уже назначенных выборов. По идее, кампанию надо начинать сначала. Но, скорее всего, украинские политики, чтобы не тратиться второй раз, предпочтут провести выборы в заявленные сроки. С потерей раздражающей фигуры Порошенко Юлия Владимировна практически гарантированно выигрывает у Зеленского (возможно, даже без фальсификаций), если не в первом, то во втором туре точно. А если даже придётся прибегать к фальсификациям, то без противодействия Порошенко, Тимошенко всё равно продавит нужный ей результат.

Можно согласиться и на победу Зеленского, проведя через парламент конституционную реформу. У украинских политиков есть опыт 2004 года, когда в связи с особыми обстоятельствами (Майдан) такая реформа принималась Радой наспех, по процедуре, не предусмотренной Конституцией. Если президента лишить полномочий, то можно реализовать мечту Тимошенко о канцлерской республике.

Наконец, в случае если власть меняется в ходе уличных столкновений, то берёт её не тот, за кого голосуют, а тот, на чьей стороне боевики. Пока что аваковские боевики на стороне Тимошенко. Поводом для атаки на власть может стать что угодно. От населения, в отличие от эпохи Майданов, совсем не требуется выходит на улицы. Надо сидеть дома, смотреть телевизор и пассивно поддерживать свержение Порошенко и переход власти в руки „революционеров“.

Таким образом, текущие разговоры об импичменте — такая же политтехнология, как и предшествующие уловки при других президентах. Их задача — создать необходимое общественное мнение, а устранение президента произойдёт другими методами (возможно, мирными, но скорее нет).