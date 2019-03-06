Неслыханная свобода слова по-украински. Почему не тех сажают

В последние дни прошёл обыск у Владимира Скачко, везут на суд в Киев Кирилла Вышинского, продлён домашний арест Василию Муравицкому. Приближаются выборы и силовые структуры «закручивают гайки»

Всё вроде так? Или нет? Не кажется ли уважаемым читателям, что в этой картине что-то не совсем правильно?

Неправильно в этой картине то, что и Скачко, и Вышинский, и Муравицкий — противники не только действующей украинской власти, а всего постмайданного режима. Та категория людей, которых сейчас называют «ватниками». В их отношении жёсткие действия правоохранительных органов разрешены — они же «российские пропагандисты», которые по мнению адептов режима, «фальсифицируют» выборы по всему миру.

Проблема для Петра Порошенко состоит в том, что высочайше дозволенные репрессии против «ватников» никакой пользы персонально ему не несут, никаких задач власти не решают.

В рамках нынешней избирательной кампании запугивание и репрессии против журналистов власти действительно очень нужны, но… не в отношении «ватников».

Достаточно просто посмотреть на формат избирательной кампании — кто главные соперники Порошенко?

Владимир Зеленский — ставленник Игоря Коломойского, который в 2014 году возглавлял сопротивление «российской агрессии», создавал добробаты и возглавлял Днепропетровскую областную администрацию. Сам Зеленский отнюдь не скрывает своего негативного отношения ни к Донбассу, ни к России . В общем, к «ватникам» он никак не относится, хотя часть таких избирателей будет за него голосовать — просто, чтобы высказать «фэ» и Порошенко, и Тимошенко.

Юлия Тимошенко ещё в 2014 году предлагала расстрелять Донбасс из ядерного оружия. На Майдане она не была по совершенно объективной и не зависящей от неё причине — сидела. Опять же «ватники» и за неё могут проголосовать — чтобы насолить Порошенко.

Кстати, сталкивался с «патриотами», которые требуют её опять посадить… Ну что ж — патриотам надо выходить на Майдан и требовать у Путина, чтобы он вернул им Януковича, который таки посадит Тимошенко. Опыт у него есть.

Юрий Бойко — да, он обращается именно в «ватному» электорату. Но так ли уж этот электорат ему верит? Всё же «газовая» группа в Партии регионов была среди организаторов Евромайдана, и люди это не забыли. То, что сейчас у этой группы есть совершенно объективные причины находиться в оппозиции (в отличие от Вилкула и Мураева, у которых есть причины сотрудничать с Администраций президента), избиратели не обязательно знают. В любом случае рейтинги Бойко не оставляют сомнений в том, что он не может представлять реальную угрозу Порошенко.

Соответственно, сейчас главные противники Порошенко на выборах — вовсе не «ватники», а его собственные вчерашние союзники. И если уж давить, то не на РИА Новости Украина и не на Скачко, а на <телеканал> «1+1» и <журналиста Дениса> Бигуса. Именно они представляют реальную угрозу для президента. Что, собственно, только недавно и было продемонстрировано.

В этой ситуации надо было бы подпалить с четырёх концов «1+1» и танцевать вокруг боевой гопак. Ночью, конечно. Кадрами разбрасываться не стоит. Наутро они прибегут на «Прямой» и будут топить «твердозапетра».

Но так нельзя. Прямо на место пожара примчится посол США и устроит разборки — кто разрешил зажимать свободу слова?

Да и политическая составляющая будет уж очень видна — Бигус проводит резонансное расследование, в результате которого отправляется в отставку заместитель секретаря СНБОУ, а тут дохнет его любимая собачка. Случайность? Кто ж поверит в такую случайность, даже если у Бигуса вовсе нет никакой собачки…

Можно, конечно, предположить, что «наезд» нужен для того, чтобы отвлечь внимание от разоблачений или запугать разоблачителей… Маловероятно.

Большинство избирателей догадываются, что главная борьба происходит вовсе не между Порошенко и Путиным.

Тот же Бигус, думается, отлично знает, чем он рискует, разоблачая во время выборов коррупцию в «Укроборонпроме» , и вряд ли взялся бы за такую работу, не имея «железных» гарантий безопасности от заказчиков.

В общем, работа СБУ в данном случае напоминает героя анекдота, который ищет потерянные ключи не там, где их потерял, а под фонарём. Как принято было говорить во времена оны — «в бессильной злобе».

P. S. : Когда же это кончится? После выборов это точно не кончится, а как раз наоборот — только начнётся. Если победит не Порошенко, новому президенту нужно будет доказывать перед патриотической общественностью, что он не агент Путина. А, значит, будет и обострение на фронте, и новые репрессии против инакомыслящих. Такая вот парадигма у власти, загнавшей себя в этот узкий коридор.