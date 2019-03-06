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Два корабля НАТО зашли в порт Одессы, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 3 43 минуты назад
Фото: Reuters
Фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Martı" прибыли в Одессу в рамках сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной, сообщает в среду сайт Odessa online.
Ранее, в конце февраля, в Одесском морском торговом порту пришвартовался ракетный эсминец США "Дональд Кук". Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что присутствие в порту Одессы американского эсминца, способного нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тысячи километров, это попытка поиграть на нервах России.
"Сегодня утром в Одесский порт зашли два корабля НАТО. Фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Martı" прибыли в Одессу в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной", — говорится в сообщении.
По информации сайта, турецкие корабли пробудут в Одесском порту до 8 марта.
Во вторник 1 марта украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях. Документ еще должен подписать президент страны.
Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учений Riverine-2019, многонациональных учений "Кленовая арка-2019" и украинского-британских учений Warrior Watcher-2019.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещалось функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
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Украина , Армия , Войска , Оружие , Франц Клинцевич , Петр Порошенко , Дональд Кук , Совет Федерации , Верховная Рада , НАТО , США , Турция
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