Украинский посол нашел на своей родине «истоки Европы»

Украинский посол в Австрии Александр Щерба в своем Facebook заявил, что Крым с древних времен был частью Украины , а сама страна "стояла у истоков Европы".

Возмущение Щербы вызвали слова кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера, который в интервью австрийскому телевидению заявил, что Украина никогда не имела отношения к Крыму.

"Украина — это единственная часть земной суши, соединенная с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, одно из крупнейших государств Европы, в свое время крестилась именно в Крыму (согласно большинству источников, княгиня крестилась в Константинополе — прим. ред.)", — написал дипломат.

По мнению посла, "далеко не случайно" это государство называлось именно Киевской Русью, в то время как Москва , по его словам, была "простым болотом".

"Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы", — заявил Щерба.

Также дипломат выразил негодование в связи с разговорами о "пропитанной русской кровью" крымской земле, что, по его мнению, является "лишь частью правды".

"Большинство матросов и солдат, которые воевали в Крымскую войну 1853-1856 годов, были крестьянскими парнями, насильно рекрутированными в украинских селах — начиная с самого знаменитого героя "обороны Севастополя" — Петра Кошки, родом из Винницкой области", — утверждает посол.

Это не первое подобное высказывание со стороны посла Украины в Вене. Ранее Щербу возмутило "слишком красивое" описание Ялты в статье австрийского издания Die Presse. В частности, дипломат раскритиковал газету за рассказ о туристических объектах города без упоминания украинской позиции по Крыму. Кроме того, дипломат заявил, что издание должно было показать жизнь на полуострове как будни "хмурого полицейского государства" и написать про "ежедневные аресты" крымчан.

Также он упрекнул Die Presse в том, что статья написана в "соблазнительных тонах" и похожа на "послание из параллельной реальности".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.