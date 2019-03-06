Первые среди отказников. Почему Европа запретила въезд тысячам украинцев

За минувший год на 55% выросло количество отказов для украинцев на посещение ЕС . Больше всего страдают те, кто пытается пересечь сухопутные границы с Евросоюзом

Вот уже второй год подряд Украина занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны ЕС. При этом в прошлом году количество отказов возросло на 55% по сравнению с предыдущим 2017 годом. Так, в 2018 году украинцы получили 57 593 отказа, а в 2017 — 37 114. Фактически три из десяти отказов на границах ЕС — украинские.

При этом чаще всего отказывают украинцам во въезде поляки. В 2018 году на украино-польской границе граждане Украины получили 46 184 отказа, в то время как в предыдущем — 29 277 отказов, о чем свидетельствуют данные пограничной службы Польши

Основными причинами, по которым украинцев не пускают в Европу, являются отсутствие надлежащих документов, подтверждающих цель визита и условия пребывания (22,7 тыс. отказов), и финансового обеспечения (15,6 тыс. отказов).

Но украинцы, несмотря ни на что, продолжают стремиться в Европу.

Польская стена

Одной из основных причин, по которой украинцев не впускают в ЕС, является отсутствие документов подтверждающих цель и визит пребывания, а также отсутствие достаточных средств к существованию. Примечательно, что в ряде стран ЕС пограничники требуют продемонстрировать именно наличные средства. При этом Шенгенский кодекс ЕС дает путешественнику право продемонстрировать наличие средств на карте. Особенно игнорированием этого права отличаются пограничники Кипра

В то же время, как видно из данных польских пограничников, большинство украинцев путешествуют в ЕС все же посуху и через Польшу.

Как сообщили в январе 2019 года в Министерстве иностранных дел Польши, консульские учреждения этой страны на Украине в 2018 году выдали 876 064 визы украинцам. При этом лишь 2,8%, или около 24,5 тыс., — это шенгенские визы. Остальное — это национальные визы.

Таким образом, количество выданных Польшей шенгенских виз почти в два раза меньше, чем количество отказов гражданам Украины в визите в ЕС на украино-польской границе. Впрочем, с 2017 года украинцам уже не нужны визы для краткосрочных — до 90 дней — поездок в Евросоюз. Правда, лишь в том случае, если у них есть биометрический паспорт. Остальным для таких же поездок все же придется получить визу.

Однако сам по себе безвиз не означает разрешение на работу в ЕС. Тем, кто желает трудиться в странах Евросоюза, необходимо обращаться в их консульства на Украине для оформления соответствующих документов. Так, желающие оформить трудовую карту в такой стране-члене ЕС, как Чехия, должны обратиться в Генеральное консульство Чешской Республики во Львове. Исключение есть лишь для проектов с упрощенной процедурой, например, для проекта «Агроном». Участники таких проектов обращаются в консульство в Киеве.

Зачастую для получения такого разрешения на работу нужно для начала найти эту саму работу и оформить с работодателем некоторые документы.

Поэтому значительная часть украинцев предпочитает устраиваться на низкооплачиваемую работу в ЕС нелегально. Для этого нужно только добраться до места назначения. Именно таких в большинстве и отлавливают на границе с Польшей. У последней с украинскими мигрантами свой интерес. После того как в прошлом году Германия ослабила требования для квалифицированных рабочих из стран-не членов ЕС, польские СМИ встревожились. По их данным, рост ВВП Польши мог замедлиться на 1,6% из-за украинских рабочих, которые могли покинуть Польшу, поддавшись на немецкие посулы.

Политика польских пограничников может объясняться желанием стимулировать украинцев, едущих на работу в ЕС, оформлять польские национальные визы для работы, что проще, чем получать разрешение на работу в других странах-членах ЕС.

В любом случае большое количество отказов во въезде в ЕС свидетельствует: украинцы бегут из страны. При этом многие из них бедны настолько, что одним своим видом вызывают у пограничников вопросы о цели их визита в Евросоюз.

Голосуют ногами

В 2018 году денежные переводы от украинских гастарбайтеров, по данным издания «Лига», составили $11 млрд Больше Украина получает лишь от экспорта аграрной продукции и металла. Доноры украинской экономики — трудовые мигранты. При этом многие из них работают нелегально.

В первый год безвиза, с июня 2017 по июнь 2018 года, в Европе, по данным «Фронтекса», задержали 32 тыс. украинцев. Однако, несмотря на все препоны и возможную депортацию, граждане Украины едут на работу в Евросоюз.

«Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!» — отрапортовал в начале 2019 года президент Украины Петр Порошенко.

При этом он не упомянул, что значительная часть этих «путешественников» — не туристы, а те, кто ищет за рубежом лучшую судьбу.

В свою очередь в Госпогранслужбе Украины уточнили, что чаще всего украинцы пересекают границу с Польшей.

Один из комментариев под записью Порошенко в Facebook весьма красноречив.

«Спасибо за безвиз, но хотелось бы никуда не ехать. Может, можно как-то пожить в Украине а не на заработках», — делится с президентом один из рядовых украинцев.

Еще 1 декабря 2018 года министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил: в его стране работают около 2 млн украинцев.

«Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти 2 млн украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства», — отметил он.

В то же время, по данным ООН , к 2050 году Украина может лишиться 18% населения.

«Население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек, страна рискует окончательно превратиться в «край стариков и детей». Один из основных факторов выезда — трудовая миграция», — гласил один из прогнозов организации, обнародованный в январе 2018 года.

При такой динамике к 2100 году население Украины составит 28,186 млн человек, что почти вдвое меньше, чем жило на Украине к моменту ее независимости (52 млн человек). И одна из основных причин такого положения вещей — политика нынешних властей, которая приводит к тому, что украинцы все чаще «голосуют ногами», предпочитая работу на Западе.