Победа Зеленского повисла в воздухе

Ищенко рассказал о будущем Украины в случае победы Зеленского

Эксперт отметил, что победа Зеленского будет означать договоренность Игоря Коломойского с группой олигархов, поддерживающих Юлию Тимошенко . И вопрос будет заключаться в том, что будет с олигархами, сплотившимися вокруг Петра Порошенко

«Кто-то из них быстро перебежит на другую сторону. А те, кому есть что терять, предстоит либо выдать Порошенко, либо сопротивляться до конца», — отметил Ищенко.

Если же они решат продолжать борьбу, считает эксперт, то тогда еще неизвестно, кто победит в уличном противостоянии. И пока Порошенко является президентом, он сможет доставить массу проблем своим оппонентам, заключил Ищенко.