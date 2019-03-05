Победа Зеленского повисла в воздухе

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Ищенко рассказал о будущем Украины в случае победы Зеленского 

Украина.ру 42 минуты назад
Эксперт отметил, что победа Зеленского будет означать договоренность Игоря Коломойского с группой олигархов, поддерживающих Юлию Тимошенко. И вопрос будет заключаться в том, что будет с олигархами, сплотившимися вокруг Петра Порошенко.
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«Кто-то из них быстро перебежит на другую сторону. А те, кому есть что терять, предстоит либо выдать Порошенко, либо сопротивляться до конца», — отметил Ищенко.
Если же они решат продолжать борьбу, считает эксперт, то тогда еще неизвестно, кто победит в уличном противостоянии. И пока Порошенко является президентом, он сможет доставить массу проблем своим оппонентам, заключил Ищенко.
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