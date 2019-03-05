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Страна (Украина): Зеленский готовит к выходу ролик, где он расстреливает депутатов 

ИноСМИ 48 минут назад
Студия «95 квартал» готовит к выходу ролик с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского на песню «Ни обещаний, ни прощений» известного украинского музыканта Виктора Павлика. Видео оказалось в распоряжении редакции «Страны».
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Это небольшой ролик, смонтированный из кадров второго сезона сериала «Слуга народа», на которых герой Владимира Зеленского после безуспешных попыток уговорить депутатов Верховной рады проголосовать за реформы расстреливает их из двух укороченных автоматов.
В это время звучит легендарная украинская песня Виктора Павлика и его группой «Анна Мария», выпущенная им еще в 1997 году. Композиция считается классикой украинского блюза.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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