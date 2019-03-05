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«Помочь Порошенко, досадить России». Религиовед о «новой церкви» Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
"Новая церковь" Украины начала процесс передачи своих зарубежных приходов Константинопольскому патриархату. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявил глава "новой церкви" Епифаний (Думенко).
"Сейчас, например, в Европе есть много приходов, которые самостоятельно изъявили желание подчиняться Вселенскому патриархату", — уточнил Думенко.
По его мнению, данный процесс должен быть постепенным и мирным. "Есть некоторые общины, которые не желают переходить. Но мы будем вести с ними диалог", — добавил Думенко.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний (Думенко). Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Профессор МГЛУ, директор Центра географии религий Русской православной церкви Роман Силантьев в эфире радио Sputnik прокомментировал начало передачи зарубежных приходов "новой церкви" Украины Константинопольскому патриархату.
"Они же получили автокефалию не для независимости, а чтобы досадить России — так, собственно, их мотивы и надо определять. Они ради этого вообще в другую веру перешли бы, если бы стоял такой выбор. Так что они в рамках этой своей позиции все сделали логично: помочь (президенту Украины Петру) Порошенко в предвыборной кампании, сделать гадость России… А приходы и все остальное — ну кому это нужно", — сказал Роман Силантьев.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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Украина , В мире , Роман Силантьев , РПЦ , ИА Sputnik , Украинская правда
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