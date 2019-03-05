Обнародован сценарий возвращения Крыма Украине

Мечтам не суждено сбыться — республика вернулась в родную гавань и уходить из нее не собирается.

Украинский политолог Александр Палий заявил, что после ухода Владимира Путина российская элита сама с огромным облегчением вернет Крым Украине . При этом церемония будет обставлена с большой помпезностью.

"Я думаю, что Крым будут возвращать Украине с фанфарами с ощущением у многих россиян, что они избавились огромной тяжести", — заявил Палий.

Его фантастический сценарий предусматривает аресты и выселение россиян с полуострова, пишет издание "ПолитНавигатор".

Планы по возвращению Крыма кто только не строит на Украине. Перед президентскими выборами заявления на эту тему звучат почти ежедневно. К примеру, на днях лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пообещала вернуть республику в состав Украины. При этом оранжевая принцесса уверена в том, что Москва заплатит Киеву за временную оккупацию.

В прошлом году украинский фонд "Демократические инициативы" опубликовал доклад, где представил дальнейшие шаги по возвращению Крыма в состав Украины. Эксперты фонда уверены, что только давление на местное население поможет реализовать этот план.

Украинские военные тоже не отстают и периодически заявляю о скором возврате Крыма. Свою лепту в обсуждение популярной темы внес генерал-лейтенант Вооруженных сил Василий Богдан. По его словам, Киеву необходимо создать военно-морскую базу на Азовском море и тогда украинская инфраструктура станет серьезной проблемой для России.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после майдана на Украине и начала войны на юго-востоке. Подавляющее большинство жителей республики высказались за это на референдуме, лишь около 1% крымчан не пожелали остаться на полуострове и переехали жить на Украину.