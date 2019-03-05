Порошенко выступил с резким призывом к народу

Украина должна в полной мере продемонстрировать всему миру свой необратимый путь в реформе экономической децентрализации. Об этом на заседании Совета по региональному развитию заявил глава государства Петр Порошенко.
«Нам нужно сейчас защитить децентрализацию, продемонстрировать, что этот путь необратим. Потому что, к сожалению, пока что наша модель децентрализация — очень хрупкая, и развернуть ее — вот так, можно по щелчку пальцев», — сказал Порошенко.
Украинский лидер высказал сожаление, в настоящее время украинская модель децентрализации — очень хрупкая и призвал присутствующих взаимодействовать при планировании бюджета на следующий год, чтобы «не возвратить страну в мрачные часы 2013 года", информирует "Интерфакс".
Как писал ранее News.ru, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко обогнала в президентском рейтинге действующего главу страны Петра Порошенко, согласно последним соцопросам.