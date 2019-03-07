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Гройсман допустил рост цены на газ на Украине 

Газета.Ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отмена судом постановления украинского кабмина по цене на газ может привести к его подорожанию. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, суд в Киеве признал неправомерным установление кабмином единой цены на газ.
Он также добавил, что данное постановление позволило властям Украины ограничить цену на газ для населения.
Гройсман подчеркнул, что украинское правительство обжаловало решение суда.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко предрекла двукратное падение тарифов на газ после выборов.
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