Гройсман допустил рост цены на газ на Украине

По его словам, суд в Киеве признал неправомерным установление кабмином единой цены на газ.

Он также добавил, что данное постановление позволило властям Украины ограничить цену на газ для населения.

Гройсман подчеркнул, что украинское правительство обжаловало решение суда.