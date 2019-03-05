«Начальник» Зеленского сделал громкое заявление

Украинский бизнесмен о Зеленском: «Это не персоналия, это некий символ»

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского символом смены поколений. Об этом, как передает РИА ФАН, он заявил в интервью BBC Newsnight, отвечая на вопрос, являются ли предстоящие выборы для него возможностью отомстить действующим властям за приватизацию ПриватБанка.

«Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ — символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских», — сказал олигарх.

Сам Зеленский в интервью той же программе отказался считать себя «игрушкой в руках Коломойского», опровергнув слухи, что владелец телеканала 1+1, в эфире которого выходит его юмористическое шоу «Квартал 95», продвигает его кандидатуру.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Лидером предвыборной гонки является Владимир Зеленский. Согласно последнему соцопросу, за него готовы отдать свои голоса 25,1% избирателей.