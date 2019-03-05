Украина: как бюллетени победят избирателей

Посчитали, удивились. Зачем Украине втрое больше бюллетеней, чем есть избирателей

На днях Центральная избирательная комиссия обнародовала информацию о намерении напечатать более 60 миллионов избирательных бюллетеней, что намного больше реального количества граждан Украины , включая новорожденных. И это дает возможность провести целый ряд манипуляций с целью фальсификации выборов в пользу действующего президента

Соответствующий договор ЦИК намерен заключить с предприятием «Полиграфический комбинат „Украина“ по изготовлению ценных бумаг». Общая сумма контракта, данные о котором размещены на сайте системы государственных закупок ProZorro, 166,36 миллиона гривен. В целом же на организацию президентских выборов планируют потратить более 2 миллиардов гривен.

Президент Петр Порошенко не зря в конце прошлого года вел отчаянную борьбу с Юлией Тимошенко за состав ЦИК. Он выиграл этот поединок и сумел провести в ЦИК большинство своих людей, которые теперь смогут «подсчитать» голоса должным образом.

Дело в том, что, по данным на 31 декабря 2018 года, в Госреестре избирателей значится 35 млн 602 тыс. 855 человек. Ранее в Госреестре заявили, что списки избирателей на выборах президента 31 марта 2019 года не будут существенно отличаться от списков предыдущих выборов. Иными словами, в списках учтены жители Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса, миллионы украинцев, выехавших из страны и принявших другое гражданство, а также умершие и погибшие за последние годы. Как известно, украинцам в России Киев не дал возможности голосовать, закрыв даже участки при посольствах и консульствах. Кроме того, даже из оставшихся на Украине избирателей, согласно предварительным данным социологов, лишь около 60% намерены принять участие в выборах.

Перепись населения на Украине не проводилась с 2001 года. За это время оно резко сократилось. Однако власти не горят желанием пересчитывать своих «подданных», так как знают, что результаты покажут серьезную убыль населения, что послужит базой для обвинений чуть ли не в «геноциде». Кроме того, следует учитывать, что различные программы помощи со стороны западных партнеров учитывают официальные данные статистики, то есть выделяется условный миллион евро на десять тысяч населения, когда в реальности из десяти осталось лишь семь-восемь тысяч. Ну и, естественно, на любых выборах «мертвые» души тоже могут внезапно «воскреснуть» и проголосовать.

По этой причине, по мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, вопрос переписи давно перешел в политическую плоскость.

«Перепись населения из статистической плоскости перешла в политическую. Понятно, что перепись населения покажет меньше реального населения, и возникнет проблема "рисовать" нужные цифры на выборах», — утверждал Охрименко.

Политолог Руслан Бортник считает, что количество бюллетеней можно было бы сократить в два раза.

«Печатать на выборы более 60 миллионов бюллетеней — многовато. Ведь в лучшем случае проголосуют 20 миллионов человек. Получается, что ЦИК печатает трёхкратный запас. Смело можно было сократить количество бюллетеней в два раза», — заявил Бортник.

Он также подозревает, что за этим могут стоять планы по фальсификации выборов, которые затем будет проблематично обнаружить.

«Возникает вопрос, для чего ЦИК такое огромное количество бюллетеней и почему на их печать нужно тратить 166 миллионов гривен. Сразу возникает мнение, а не является ли это приемом для фальсификаций на выборах. Должны быть запасные бюллетени. Они могут потеряться или быть испорченными членами комиссии, но не в трехкратном запасе. К сожалению, фальсификации с лишними бюллетенями будет очень сложно выявить, практически невозможно», — считает Бортник.

По мнению политолога Виктора Небоженко, учитывая невысокий уровень поддержки действующего президента, для переизбрания ему придется пойти на откровенные фальсификации.

«Подавляющее большинство украинцев категорически больше не хочет видеть Порошенко своим президентом. Сейчас одни украинцы ненавидят или презирают такого президента — это сторонники Тимошенко, а другие над ним смеются и издеваются — это сторонники Зеленского. А те немногие, кто будет голосовать за него, стесняются своего выбора и помалкивают, поэтому у Порошенко остается один путь — «смело» фальсифицировать президентские выборы, не думая о последствиях ни для Украины, ни для себя лично», — считает Небоженко.

На днях вероятность фальсификации обсудили Юлия Тимошенко и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели . По мнению Тимошенко, действующий президент уже начал масштабную кампанию по фальсификации результатов выборов.

Юрист и бывший депутат и министр юстиции Украины (при президенте Викторе Януковиче ) Елена Лукаш считает, что, напечатав такое количество бюллетеней, ЦИК как бы заранее предвосхитила и оплатила два тура выборов, хотя еще неизвестно, будет ли второй тур.

«ЦИК, прикрываясь в обосновании особенностями тендерных процедур, УЖЕ решила ЗА избирателей, что будет ДВА тура. УЖЕ косвенно «волеизъявилась» за всех граждан страны», — пишет Елена Лукаш.

Однако даже в этом случае, по её словам, мы получаем около 150 000 лишних бюллетеней. Елена Лукаш советует ЦИК не прибегать к столь сложным процедурам, а просто напечатать бюллетени с одной фамилией и уже готовым «волеизъявлением» народа, как это было когда-то в ходе гаитянских выборов.

«У меня есть совет по оптимизации процесса для ЦИК, решившей за нас, сколько раз нам голосовать. Просто напечатайте бюллетень с одной фамилией. Своего барина. И с уже типографским способом внесенной галочкой. Все упростится. Примеры такие история знала. Гаити. На неограниченном количестве бюллетеней был напечатан декрет, провозглашающий диктатора Дювалье президентом до конца жизни. На вопрос «Согласны ли вы?» тут же крупными буквами был напечатан ответ «Да». После этих удачных выборов Дювалье был провозглашён пожизненным президентом. ЦИК, вам есть к чему стремиться», — иронизирует Лукаш.

Чтобы все было «шито-крыто», Киев не позволил наблюдать за выборами не только наблюдателям из РФ, но даже из ЕС , в том числе и депутатам немецкого парламента, так как некоторые из них могут оказаться, по мнению украинской власти, «с пророссийской позицией».

«Многие представители моей партии не получают аккредитацию, в том числе отказано двум депутатам из бундестага. Аккредитация общественных и государственных наблюдателей идет очень жестко и замедленно. Со стороны Украины нет никакой поддержки, чтобы наблюдатели из Германии принимали участие», — заявил 4 марта немецкий политик из партии «Левые» Андреас Маурер.

Среди тех иностранцев, кому будет дозволено наблюдать за выборами на Украине, большинство будут представителями американской и канадской диаспоры, чью позицию вряд ли можно считать объективной и непредвзятой. Так, например, еще в январе директор по коммуникациям «Украинского конгрессового комитета Америки» (УККА) Андрей Добрянский заявил, что пока только члены его организации официально зарегистрированы ЦИК Украины в качестве наблюдателей от США. Это именно та организация, которая в 1960-х годах инициировала героизацию Степана Бандеры и ОУН/УПА* в США, впоследствии фактически навязав эту политику и самой Украине. Тем не менее по их выводам вся «международная общественность» будет судить о легитимности выборов на Украине.

Поскольку действующий президент Порошенко уже доказал свою преданность США и намерен и далее провоцировать конфликт с РФ, у этих наблюдателей из США и Канады будут все основания закрыть глаза на любые фальсификации в его пользу. Они признают выборы легитимными, даже если голосовать украинцы будут по одним бюллетеням, а ЦИК будет учитывать совсем другие — из тех, что были напечатаны сверх необходимости.