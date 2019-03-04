Униженный Трампом Порошенко попал на деньги

Петра Порошенко унижают все, кому не лень. На встречах со своим же согражданами он частенько получает за коррупцию, разворовывание страны и прочие свои "подвиги". Настала очередь заокеанских друзей Украины Дональд Трамп с барского плеча подарил Незалежной списанные катера береговой охраны.

Подарок заставил Порошенко задуматься: мало того, что страну и ее президента опозорили перед всем миром, так теперь надо еще где-то найти деньги для буксировки ржавых развалин 1988 года постройки к украинским берегам.

"Изначально было известно, что это обойдется в сумму порядка десяти миллионов долларов. Такая цифра называлась еще тогда, когда Порошенко ездил принимать эти катера. Уже тогда было понятно, что затея с катерами — пустой пиар", — отмечает политолог Александр Семченко.

Напомним, что решение о передаче катеров было принято еще в сентябре 2018 года, они до сих пор стоят на приколе у берегов США. В конце прошлой недели заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сообщил, что пока катера не могут пересечь океан.

"Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году", — обрадовал Кент заждавшегося Порошенко.

Он добавил, что передача катеров откроет Украине новые возможности в патрулировании Черного моря.

Эксперты говорят, что этот подарок Трампа не прибавит мощи украинскому флоту, а лишь создаст для него проблемы. Если катера, наконец, будут каким-то образом доставлены на Украину и военное командование решит использовать их для очередной провокации в Керченском проливе, то закончиться все может очень печально: корабли утонут, не дойдя до Крымского моста.