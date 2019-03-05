Коней на переправе поменяли. Украинские выборы вышли на финишную прямую

До первого тура президентских выборов на Украине осталось менее месяца. Таким образом, предвыборная кампания вышла на финишную прямую, а сумбурные телодвижения действующих лиц приобретают свою выверенность и логику

Весьма показательным в этом отношении представляется интервью руководителя МВД Арсена Авакова изданию «The Бабель», в котором он поведал, что неонацисты из группировки С14 напрямую подчиняются СБУ

«Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из С14. Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с работниками СБУ, С14 реализовывала очень неблаговидные дела», — предельно откровенно заявил глава МВД.

Говоря о конфликте возле Подольского райотдела полиции 9 февраля (когда прозвучало ставшее знаменитым «Ложись, бандера»), Аваков рассказал любопытную предысторию событий:

«Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих "протестующих патриотов"».

«Я не исключаю, впрочем, что это была частная инициатива отдельных сотрудников СБУ», — на всякий случай добавил министр.

То, что неонацисты из С14 работают под прямым контролем СБУ, известно давным-давно (в том числе и со слов лидера группировки Евгения Карася ), однако заявление столь высокопоставленного официального лица фиксирует факт сотрудничества постмайданного государства с неонацистами на уровне документальном, доказанном. Понятно, что Аваков перебрасывает мостик между организованной С14 провокацией в Подольском райотделе полиции и подконтрольной Петру Порошенко СБУ, то есть подтверждает факт организованной Порошенко атаки против его ведомства и него лично, после того как в СМИ появились сообщения о возможном предвыборном альянсе Арсена Авакова и Юлии Тимошенко

Также сообщалось, что задекларированная главой МВД борьба «за честные выборы» и «против фальсификаций» направлена в первую очередь против административного ресурса Порошенко, который тот планирует задействовать для предвыборных махинаций. Ранее глава МВД в интервью «Зеркалу недели» подробно рассказал о так называемой «сетке Порошенко», чем спровоцировал очередной виток скандала вокруг предвыборных технологий и возможных фальсификаций. Всё это больно бьет не только по позициям Петра Алексеевича в предвыборной борьбе на Украине, но и по его репутации на Западе.

Только не надо считать Авакова «рыцарем без страха и упрёка», изобличающего «плохих нацистов» Порошенко и СБУ ради победы справедливости. У господина Авакова есть свои собственные неонацисты, кстати, тоже внезапно озаботившиеся «чистотой выборов». Более того, официально являющиеся наблюдателями на грядущих выборах. Понятное дело, речь о «Национальном корпусе» и его «дружинниках». В эфире «4 канала» их лидер — нардеп Андрей Билецкий — напрямую обвинил Петра Порошенко в подрыве обороноспособности Украины.

По словам давнего знакомца и соратника Авакова, страны Восточной Европы (а ныне участники НАТО ) решили не поставлять на Украину старое советское вооружение для войны на Донбассе якобы потому, что Порошенко наживается на армейских поставках.

«В странах Варшавского договора лежит фантастическое количество советского военного барахла, которое не подходит под стандарты НАТО. Они продавали его по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность», — заявил Андрей Билецкий.

В обвинениях Билецкого несложно увидеть согласованность с атакой, предпринятой командой Юлии Тимошенко на Петра Порошенко и публичного обвинения его в мародёрстве на военных поставках. Билецкий лишь подбрасывает дровишки в огонь скандала на правом фланге. А чтобы никто не заподозрил «Национальные дружины» и их лидера в сотрудничестве со всяческими «безродными космополитами», 2 марта в Киеве состоялся очередной марш национал-надзирателей за демократическими выборами. Причём перед маршем ультранационалисты вывесили на ТЦ «Глобус» баннер «СвинарчуковПорошенко за решетку».

«Как напоминание о том, что у власти находятся воры, которые нагло разворовывают военный бюджет страны», — пояснили свои действия радикалы и пообещали новые акции против Порошенко и его окружения.

Не будем также забывать, что одним из руководителей частично интегрированных в МВД неонацистов Билецкого является прямой куратор от американских спецслужб Роман Зварыч

Петра Порошенко обкладывают со всех сторон. И весьма показательной в этом отношении является статья на сайте влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council. Подробно разбирая скандал вокруг поставок запчастей в украинскую армию, аналитик фонда Дайана Френсис приходит к бескомпромиссному выводу, что «Украине нужны перемены». По мнению автора Atlantic Council, Порошенко должен уйти, потому что, «несмотря на почти пятилетний мандат, не искоренил коррумпированную систему правления в Украине и не поборол олигархию»; «не защитил министров и чиновников-реформаторов от преследований со стороны олигархов, коррумпированных правительственных чиновников, вороватых политиков и организованной преступности»; «его бывшие министры финансов, инфраструктуры и экономического развития были повергнуты в отчаяние или подвержены нападкам, как и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун» и тому подобное.

Разговоры о «министрах-реформаторах» могут вызвать только горький смех у вменяемых украинцев, но именно такова картина мира от аналитиков Atlantic Council:

«Украина никогда не станет частью Европейского Союза, пока не исправит свои законы, а Порошенко стоит на пути этого процесса».

Аналогичные статьи мы видим в Financial Times и прочих западных изданиях. Американцы уже готовы узреть альтернативу Порошенко в рейтинговом Зеленском. Как бы развевая сомнения вокруг кандидатуры актёра, Дайана Френсис пишет:

«Зеленский — опытный и успешный бизнесмен, чей хит "Слуга народа" стал впечатляющим путеводителем по коррумпированным властителям Украины, а также учебником для реформ».

«Опытный и успешный бизнесмен» втягивается в политические будни, причём на заднем плане видеоотчетов периодически мелькает физиономия излюбленного обитателя этих гостиных — профессионального «еврооптимиста» Сергея Лещенко.

Итак, за месяц до выборов становится понятно, что американцы (а именно их мнение является определяющим на сегодняшней Украине) готовы пожертвовать Петром Порошенко, обменяв его на что-то более человекоподобное. Скорее всего, вариант Зеленского их устраивает больше, нежели искушенная Тимошенко, которой они не слишком доверяют.

«Тимошенко является опытным политиком, но она не смогла изменить уровень коррупции», — говорится в аналитике Atlantic Council.

«Популисткой» называет её Financial Times и добавляет:

«Во время "оранжевой революции" на Украине она была олицетворением свободы и модернизации, но сегодня это уже не так. В начале февраля она набросилась на министра здравоохранения, реформатора, которого уважают за борьбу с коррупцией, — Ульяну Супрун, родившуюся в США и якобы присланную иностранцами… для экспериментов над украинцами».

Как видим, наличие в украинском правительстве Доктора Смерти является обязательным признаком «прогрессивных» майданных реформ.

Новичок Владимир Зеленский является идеальным объектом для манипуляций и управляемой извне «демократии». Но с другой стороны, возникает вопрос — а куда пристроить стоящего за Зеленским интригана Игоря Коломойского, неугомонную Юлию Тимошенко, всю олигархическую братию с их нацбатальонами, Арсена Авакова, без ресурса которого списать в утиль Порошенко чрезвычайно сложно. Так что между хотелками «еврооптимистов» и реалиями украинской политики — дистанция огромного размера, где убрать Порошенко это даже не полдела сделать.