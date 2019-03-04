Распад «достоинства». Украинская власть демонстрирует опасную неадекватность

Пётр Алексеевич Порошенко в ходе своих предвыборных «встреч с народом» то девушке по лицу заедет, то у другой девушки шапку сорвёт, то мужчину за нос схватит, то объяснит шахтёрам, что, если они погашения долга по зарплате не увидели, то они вовсе и не шахтёры. Его можно понять

Несмотря на нарисованные рейтинги, речь не может идти не только ни о какой победе на выборах, но даже о выходе действующего президента во второй тур. Ставка на силу также если не полностью бита, то с изрядным запасом уравновешена Аваковым. Он уже прямо обвинил СБУ в крышевании пропорошенковских нацистов из С14, а боевики «Национального корпуса» продемонстрировали боевую готовность на улицах Киева и других городов страны. Порошенко реально стоит перед выбором: капитуляция без каких бы то ни было гарантий личной безопасности — или развязывание гражданской войны без особой надежды на победу в ней. В такой ситуации сохранить стабильную психику непросто.

Но адекватность потерял не только Порошенко. Без всякой необходимости, в ущерб интересам представляемого им государства и своего пока ещё президента, министр иностранных дел Украины Климкин раз за разом делает провокационные заявления в отношении российского Черноморского флота. Только за последнюю неделю он успел несколько раз пригрозить кораблями НАТО , пообещать наладить украинско-грузинское военно-морское взаимодействие для противостояния российскому флоту, заявить, что Чёрное море — не лужа для «дерзких манёвров российских ВМС», а «пространство взаимодействия и ценностей».

В этом пассаже самое прекрасное именно упоминание о море как о «пространстве ценностей». Когда говорят об общих ценностях ЕС , ценностях Майдана или даже каких-то специфических «украинских ценностях», понятно, что речь идёт о неких общих, присущих некоему сообществу людей взглядах. Но море как «пространство ценностей» — не более чем набор слов. Если речь идёт об акватории, то там «общие ценности» могут быть разв что у рыб. Если же Климкин просто неудачно выразился и имел в виду прибрежные государства, то около трети береговой линии Чёрного моря приходится на Россию и союзную с ней Абхазию , с которыми у Климкина явно нет «общих ценностей».

То есть, как случае с Порошенко, который на публике произносит некий набор слов, мало связанный с реальностью, и обижается, когда реальность демонстрирует своё несоответствие созданному им образу, Климкин произносит выученные со времён борьбы за «ассоциацию с ЕС» заклинания, применяя модный в Европе термин «ценности» ко всему подряд. Тем более что кроме абстрактных «ценностей» никакими иными достижениями Киев похвастаться не может.

Вернее, похвастаться-то он может. Вот, например, премьер Гройсман заявил, что в результате продолжающихся с 2015 года реформ Украина, бывшая в начале 2014 года (то есть накануне переворота) «обнищавшей страной с большими долгами», буквально поднялась и расцвела. При этом он отметил особо выдающиеся достижения в медицине, энергетике, банковском секторе, дорожном строительстве, а также реформировании армии и полиции. Я понимаю, что любая власть должна на чём-то пиариться, особенно в предвыборный период, но, учитывая, как население Украины «любит» неконституционную (и, тем не менее, несменяемую) и.о. министра здравоохранения Супрун, сколько роликов выложено в соцсетях несчастными водителями, демонстрирующими полный развал дорожной сети (включая основные магистрали), во сколько раз выросла цена газа для населения, можно было бы найти и менее острые и чувствительные темы для заявления о «достижениях». Хотя бы о росте номинальной заработной платы заявил. Конечно, её покупательная способность в реальности упала, но ведь всё равно лучше иметь в кошельке больше гривен, чем меньше, даже если в долларовом выражении.

В результате заявления премьера достигают эффекта, противоположного ожидаемому.

Адмирал Тенюх, бывший министром обороны в первом послепутчевом правительстве Яценюка (ещё до того, как новый режим был легализован при помощи досрочных президентских и парламентских выборов), вдруг вспоминает, что в 2014 году лично отдавал приказ крымской группировке украинских войск на применение оружие против местного ополчения и российской армии, но эти приказы не были выполнены, а десять (из двенадцати) тысяч служащих ВМСУ сразу перешли на российскую сторону.

Заявление адмирала противоречит официальной легенде, согласно которой части и подразделения украинских войск «героически сопротивлялись», и только неготовность Киева отдать приказ об открытии огня не позволила им отстоять полуостров. Кстати, особое место в этой легенде отведено «героической борьбе» ВМСУ, которые совсем уж было победили российский флот и только затопленный на фарватере Донузлава российский корабль не позволил им одержать полную и безоговорочную победу.

Вопрос: зачем Тенюх обнародовал свои «мемуары» именно сейчас? Это никак не улучшает ни международные, ни внутренние позиции режима, самому же Тенюху создаёт репутацию поджигателя войны, которому лишь чудом не удалось реализовать свои планы. Учитывая, что он в тот момент представлял режим, захвативший власть в ходе переворота, не успевший легализоваться, ему могут быть предъявлены обвинения в военных преступлениях.

Единственное логичное объяснение действий Тенюха — желание продемонстрировать свою воинственность и готовность на всё. И это настораживает.

Порошенко полностью утратил контроль над собой, его психическое состояние вызывает серьёзные опасения. Ключевые представители режима, его внутреннее (Гройсман) и внешнее (Климкин) лица, пытаясь пиарить «достижения», несут откровенную околесицу, что также говорит об утрате связи с реальностью. Подконтрольные министру внутренних дел структуры явно противодействуют попыткам президента сохранить власть более-менее легитимным путём (заставив всех согласиться с фальсификацией выборов). В свою очередь, Генпрокуратура и СБУ пытаются дискредитировать и деморализовать полицию.

И в это время из банки с готовыми сожрать друг друга пауками раздаётся голос полузабытого адмирала, напоминающего о том, что он едва ли не единственный, кто в 2014 году готов был воевать против кого угодно — хоть против крымчан, хоть против России. С учётом того, что в обмен на должность министра обороны в правительстве путчистов Тенюх был готов на всё, его внезапный выход из тени с весьма специфическими воспоминаниями выглядит зловеще. Ведь Порошенко сейчас находится даже в худшем состоянии, чем Яценюк с Турчиновым в 2014 году. Для удержания власти ему необходимо развязать внутреннюю войну или спровоцировать серьёзный конфликт в Донбассе, который может повлечь очередной разгром украинской армии.

Окажутся ли Полторак с Муженко достаточно решительными для того, чтобы в такой ситуации отдать приказ хоть на применение оружия против МВД Авакова, хоть на организацию крупномасштабной провокации в Донбассе, в Керченском проливе или где-нибудь ещё (опять-таки, чтобы оправдать силовое подавление оппонентов Порошенко)? Они же не нанимались воевать, их специализация — распил военного бюджета (с обеспечением доли президента). А вот Тенюх как раз в 2014 году именно на войну нарывался.

Может, конечно, всё это — простые совпадения. Но даже случайности превращаются в реальность, если они соответствуют чьим-то интересам.