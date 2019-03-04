Зеленский оставил Порошенко не у дел

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Зеленский обогнал Порошенко в президентской гонке почти на 10% 

Рамблер + ещё 3 39 минут назад
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский укрепил свои позиции в предвыборном рейтинге.
Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на результаты социологического опроса группы «Рейтинг» за период с 19 по 28 февраля.
Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшие выходные, за кандидатуру Владимира Зеленского проголосовали бы более четверти избирателей — 25,1%.
Действующий президент страны Петр Порошенко пользуется поддержкой 16,6% избирателей, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 16,2% избирателей.
В исследовании приняли участие 2500 респондентов, доля погрешности составляет 2%.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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