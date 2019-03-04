Зеленский оставил Порошенко не у дел

Зеленский обогнал Порошенко в президентской гонке почти на 10%

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский укрепил свои позиции в предвыборном рейтинге. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на результаты социологического опроса группы «Рейтинг» за период с 19 по 28 февраля. Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшие выходные, за кандидатуру Владимира Зеленского проголосовали бы более четверти избирателей — 25,1%. Действующий президент страны Петр Порошенко пользуется поддержкой 16,6% избирателей, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 16,2% избирателей. В исследовании приняли участие 2500 респондентов, доля погрешности составляет 2%. Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.