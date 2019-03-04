Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Совет ЕС исключил одного фигуранта из списка санкций против четвертого президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС согласовал продление санкций в отношении Януковича и его окружения на один год", — говорится в заявлении.
Запретительные меры в отношении одного человека продлены не были". Ранее источники в Брюсселе сообщали, что из списка, будет исключен экс-глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев в соответствии с решением суда ЕС. Официально это станет известно после публикации в Официальном журнале ЕС.
Ранее Европейский суд юстиции отменял санкции против Клюева на период с марта 2017 по март 2018 года, при этом санкции на 2018-2019 годы оставались в силе.
ТАСС: последние новости
Эксперт: Украина может забыть о НАТО, пока не решит языковой вопрос с Венгрией СМИ: Порошенко сорвал шапку с девушки в Запорожье Организаторы "Евровидения" предупредили Киев, что конкурс - вне политики
Украина , В мире , Европа , Виктор Янукович , Андрей Клюев , Совет Европы
Читайте также
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости
Политика
Опасное сближение самолетов сняли на видео
Происшествия
Россияне ответили чиновнику на «скотобазу»
Общество
Пока вы спали: Киев готовится к повальной «украинизации»
Общество
Работал на КГБ? Кого опасались дятловцы
Происшествия Статьи
Россия приступает к спасению Венесуэлы
Политика Статьи
Расстрел российского топ-менеджера попал на видео
Происшествия Криминал
В Ярославле загорелся туристический автобус
Пожары Происшествия
НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение