Глава новой церкви Украины открестился от господдержки 

Руководитель новой церкви Украины Епифаний заявил, что государство её не финансирует. Он также добавил, что организация не претендует ни на какую поддержку, кроме средств меценатов.
«Мы не будем никогда и не стремимся быть «государственной церковью». В чем эта «государственность»? Может, нас государство финансирует? Нет, абсолютно нет», — сказал Епифаний в интервью изданию «Украинская правда».
Ранее News.ru писал о том, что представители новой Православной церкви Украины и члены «Правого сектора» (в РФ признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена) захватили храм канонической Украинской православной церкви в селе Гнездичное Тернопольской области. При этом они избили верующих Преображенской религиозной общины и выгнали их из помещения.