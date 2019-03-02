Украинские националисты потребовали посадить Порошенко в тюрьму

Националисты разместили в центре Киева на майдане Незалежности большой баннер с требованием посадить действующего президента Украины Петра Порошенко , замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря, которые несколько лет назад носили фамилию Свинарчук, передает в субботу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на главу пресс-службы Национального корпуса Романа Чернышева

По информации интернет-издания "Страна.ua", марш националистов из 20 областей Украины прошел в Киеве в честь второй годовщины создания организации Национальный корпус. Участники марша выстроились в колонну и прошли от Крещатика по центральным улицам Киева, а на главной площади украинской столицы вывесили огромный баннер с призывом посадить Порошенко и Свинарчуков (Гладковских — ред.).

"В центре Киева сегодня достопримечательность. Приходите фотографироваться", — написал Чернышев на своей странице в Facebook и прикрепил фотографию баннера.

Ранее во вторник представители партии "Национальный корпус" и организации "Национальные дружины" устроили пикет у дома, где проживает сын Гладковского Игорь из-за обвинений в хищениях в оборонной сфере. По данным правоохранителей, участники акции разлили возле дома красную краску и разбили несколько окон в доме.

Команда журналистских расследований Bihus.info ранее обнародовала программу, в которой раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой причастны должностные лица, приближенные к президенту Петру Порошенко. В расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский, его друг и бизнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.