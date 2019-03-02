Националисты разместили в центре Киева на майдане Незалежности большой баннер с требованием посадить действующего президента Украины Петра Порошенко, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря, которые несколько лет назад носили фамилию Свинарчук, передает в субботу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на главу пресс-службы Национального корпуса Романа Чернышева.
По информации интернет-издания "Страна.ua", марш националистов из 20 областей Украины прошел в Киеве в честь второй годовщины создания организации Национальный корпус. Участники марша выстроились в колонну и прошли от Крещатика по центральным улицам Киева, а на главной площади украинской столицы вывесили огромный баннер с призывом посадить Порошенко и Свинарчуков (Гладковских — ред.).
"В центре Киева сегодня достопримечательность. Приходите фотографироваться", — написал Чернышев на своей странице в Facebook и прикрепил фотографию баннера.
Ранее во вторник представители партии "Национальный корпус" и организации "Национальные дружины" устроили пикет у дома, где проживает сын Гладковского Игорь из-за обвинений в хищениях в оборонной сфере. По данным правоохранителей, участники акции разлили возле дома красную краску и разбили несколько окон в доме.
Команда журналистских расследований Bihus.info ранее обнародовала программу, в которой раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой причастны должностные лица, приближенные к президенту Петру Порошенко. В расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский, его друг и бизнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.
Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" не менее 250 миллионов гривен (более 9,2 миллиона долларов по текущему курсу).