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ЦИК утвердил окончательный список кандидатов в президенты Украины 

Газета.Ru + ещё 35 1 час назад
Фото: ТАСС
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила список кандидатов в президенты страны, в общей сложности в президентской гонке будут участвовать 39 человек. Окончательный список кандидатов опубликован на сайте ведомства.
"Бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов на президентский пост", — говорится на сайте ЦИК.
Также отмечается, что бюллетень будет содержать информацию о всех кандидатах в президенты.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. 7 марта был последним днем, когда кандидаты могли отказаться от участия в выборах.
Ранее стало известно, что от участия в выборах главы Украины отказались пять кандидатов.
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