ЦИК утвердил окончательный список кандидатов в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила список кандидатов в президенты страны, в общей сложности в президентской гонке будут участвовать 39 человек. Окончательный список кандидатов опубликован на сайте ведомства.

"Бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов на президентский пост", — говорится на сайте ЦИК.

Также отмечается, что бюллетень будет содержать информацию о всех кандидатах в президенты.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. 7 марта был последним днем, когда кандидаты могли отказаться от участия в выборах.

Ранее стало известно, что от участия в выборах главы Украины отказались пять кандидатов.