Украина опять всех удивила

Украинское фиаско на отборе к «Евровидению», неудачный саммит Трампа и Ким Чен Ына , конфликт между Индией и Пакистаном — все это интересовало телеграм-каналы на минувшей неделе.

Пожалуй, самым долгоиграющим событием последних семи дней стал провал Украины на «Евровидении». Собственно, задолго до старта самого конкурса.

Еще в минувшую субботу, казалось, определился победитель национального отбора. Им стала Maruv. Неожиданно организаторы стали предъявлять ей все новые требования.

«Судя по всему, НОТУ требовала, чтобы MARUV транслировала некие политические лозунги: «Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала певица в соцсетях», — отмечает РИАN.

Украинские видеоблогеры и рядовые пользователи отреагировали на новость однозначно — излишняя политизация всем надоела, а MARUV выбрал украинский народ, поэтому она должна была ехать. Конкурс основательно накалил даже индифферентных к политике украинцев», — констатировал телеграм-канал.

Отказался ехать и серебряный призер нацотбора. А потом и бронзовый. В итоге как мы все теперь уже знаем, Украина в принципе отказалась от участия в «Евровидении-2019».

Всю подноготную действий артистов раскрывает канал «Что происходит?!»: «В этом году впервые за долгое время поездку артистов от Украины оплачивает сам артист, а не телеканал СТБ. По самым скромным подсчетам этот Евротур будет стоить $100 тыс., а если подходит основательно к подготовке, то может быть и все полмиллиона долларов. Очевидно, что брать на себя такое финансовое бремя без какой-либо возможности его отбить украинские спиваки не готовы».

Еще одним важным событием недели оказался срыв американо-северокорейского саммита.

«Мейстер» называет произошедшее во Вьетнаме «неплохой новостью для России ».

«Дальше всего удалось продвинуться в рамках шестисторонних (КНДР, Южная Корея, Китай, Россия, США и Япония) переговоров. На них 19 сентября 2005 года было принято Совместное Заявление о принципах денуклеаризации. В случае возвращения КНДР в ДНЯО и под инспекции МАГАТЭ стороны обещали нормализацию отношений США и Японии с КНДР. Этот документ накладывал на Пхеньян гораздо более детальные обязательства, чем Сингапурская декларация 2018, подписанная Кимом с Трампом. Очевидный срыв попытки двустороннего (КНДР — США) соглашения создает условия для перезапуска этого шестистороннего формата, — рассуждает канал. — Денуклеаризация Кореи важна для нас — нельзя забывать, что РФ граничит с КНДР (пусть длина границы всего 34 км).

Шестисторонний формат позволял бы России изнутри влиять на содержание договоренностей, выходить на обсуждение более широких форматов и механизмов обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и — last but not least — создавал бы новый предмет для диалога с Вашингтоном, настолько значимый, что американцам было бы сложно от диалога отказаться».

Кстати, на этой неделе вдруг обострился еще один старый конфликт — между Индией и Пакистаном.

Многие даже заговорили о неминуемости Третьей мировой войны — ведь обе страны обладают ядерным оружием. Впрочем, «Доктор прописал» считает, что тревогу бить пока рано.

«В 2002-м было похуже, стороны тогда к границе перебросили по полмиллиона солдат. Несколько месяцев решительность и готовность друг другу демонстрировали, пока США и Россия это дело разруливали (в Пакистане и Индии соответственно)», — отмечает канал.

У многих недоумение вызвало появление ролика с хором в Исаакиевском соборе, исполнявшем песню о ядерной бомбардировке США.

«Медиатехнолог» возмутился созданным по этому поводу инфошумом: «Все хайполовы сняли только первый слой „они поют о том, как хотят ударить по США и делают это в храме перед образами“, „люди сняли и выложили подтверждение, что путинская Россия — агрессор“ и прочие стенания о военщине.

»Во-первых, песню выложил сам хор, — успокаивает канал. — Во-вторых, песня Андрея Козловского «На подводной лодочке или о зарплате военнослужащих», написанная в 80-е годы, прозвучала после основной программы, в которой хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.

В песне Козловского поется об атомной бомбардировке США армией СССР и о том, что военные готовы на все «за три рубля». То есть, это примерно как Pussy Riot, только выступление и программа были согласованы, на алтарь действующего храма никто не лез. Ну и главное. Исаакий с 2019 года не действует как храм, это юридически обыкновенный музей».

А вот канал «Антискрепа» не то, что не помышляет о ядерном ударе по Америке, а даже едва ли не благодарит Запад за санкции, ведь внушительные международные резервы России, превышающие весь внешний долг государства, — во многом «заслуга» американских и европейских дискриминационных мер против РФ.

«Во-первых, санкции заставили российские монетарные власти резко активизировать противодействие серому сектору в финансовой сфере. В результате утечка капитала все же имеется, но «палить» на это дело резервы почти не приходится.

Во-вторых, крупные банки и нефинансовые компании, не имея возможности рефинансироваться, погашают иностранные кредиты и переходят на внутренние ресурсы, чем косвенно, за счет, отсутствия необходимости погашать проценты, снижают давление на курс и способствуют формированию резервов.

В-третьих, санкции положительно отозвались на репатриации средств из-за офшорного бугра. Коммерсанты, некогда выведшие деньги за границу, ныне всерьез опасаются за их сохранность, предпочитая возвращать ресурсы в Россию. Этому способствует амнистия капиталов, на днях продленная до 2020 года.

В-четвертых, цены на нефть искусственно держатся на высоком уровне также по причине санкционного давления на Россию, Иран, а теперь на Венесуэлу. Поскольку потребители нефти не знают, когда Трамп встанет не с той санкционной ноги, они постоянно закупаются впрок, стараясь держать контракты про запас. Чем поддерживают стабильность высоких котировок.

В-пятых, вновь «спасибо» американцам, структура российских ЗВР за последние годы также значительно поменялась. Доля доллара снизилась с 46 до 22%, а доля золота наоборот выросла до 18%. И пусть золото — товар менее ликвидный по сравнению с валютой, когда тебе в любой момент могут объявить очередные рестрикции и заморозить долларовые активы, плакать по волосам, снявши голову, будет поздно», — пишет Никита Кричевский

И уж совсем абстрагировавшись от мировых проблем, углубимся в недостатки, с которыми приходится сталкиваться в России.

ИА «Стекломой» обратил внимание, что «Россия 24» сделала сюжет-расследование про питерских коммунальщиков, из-за которых в городе всю зиму был мрак и ледяной коллапс.

«Один из бывших сотрудников ТСЖ раскрыл схему — с жителей собирают платежи, а потом раскидывают их по дочкам-субподрядчикам, эффективно осваивая полученные от петербуржцев средства.

В результате этих действий до дворников доходит зарплата только в 13 тыс. рублей, на которую никто работать, конечно, не идет. Да и зачем, если отчаявшиеся питерцы готовы из своего кармана заплатить пару косарей, лишь бы только на них не рухнула крыша или перестал течь потолок.

Есть и более простая схема — ответственные сотрудники бюджетных учреждений подписывают акт о выполнении работ, которые никто не делал. Так, например, сделал проректор одного вуза, с которого упала льдина и убила студента — теперь ушлый кретин находится под следствием и имеет все шансы отправиться за решетку.

Чиновники поговаривают о саботаже, но в целом похоже именно на желание подзаработать и списать все на уникальные для города снегопады. Неудивительно, что ситуацией сильно заинтересовался Следственный комитет, а Смольный будет проверять финансовую деятельность ответственных унитарных предприятий», — констатирует канал.

Ну и перед возобновлением российского футбольного чемпионата вспомним о том, что Российский футбольный союз в минувшую пятницу возглавил Александр Дюков . Это событие не прошло мимо канала «Адекват».

«Главных задач во главе РФС у Дюкова, как и у любого другого, строго говоря, две. Создание работающей системы адаптации юношей к взрослому футболу, чтобы звездочки 17-18-19 лет не гасли, попадая в среду мужиков. И простройка, для начала хотя бы для высшей лиги, бизнес-модели, исключающей зависимость клубов от бюджетной сиськи: Галицкий, Федун и Гинер — это хорошо, но очень-очень мало, а железных дорог с газпромами на всю вышку не напасешься.

Первая из этих задач — чисто организационная. Успешных зарубежных практик ее решения полно, и вопрос сводится в основном к тому, чтобы понять, какие места, чьих практик имеют шансы дать максимум отдачи в наших условиях, и с этим пониманием приступать к тонкой настройке. А в самую первую очередь для этого надо осознать задачу как первоочередную.

Вторая задача в значительной части решается за пределами собственно футбольного контура. Научиться производить и упаковывать пользующийся массовым спросом продукт — это то, что футбол может и должен сделать сам, и роль умного централизованного маркетинга здесь переоценить невозможно. А вот обеспечить как можно большую платежеспособность этого спроса — история совсем другая и от РФС уже не зависящая.

Но даже при сегодняшней покупательной способности Турция нас не богаче ни абсолютно, ни относительно, и ее рынок меньше нашего почти вдвое. А по доходам от телевидения наши клубы уступают турецким грубо раз в десять. Разрыв безобразен, работать на его ликвидацию надо когтями и зубами, и задача обеспечения независимости от бюджетной сиськи будет решаться именно на этом направлении.

С репутацией стратега у Дюкова давно все неплохо. С интересом ждем, чего — и как — настратегирует в новом качестве», — надеется телеграм-канал.