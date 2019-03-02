Украинский адмирал заявил об отказе военных стрелять по россиянам в Крыму

Украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам Крымской весны в 2014 году, рассказал украинский адмирал Игорь Тенюх в эфире "Четвертого канала".

Тенюх занимал должность исполняющего обязанности министра обороны Украины в феврале-марте 2014 года в правительстве Арсения Яценюка

Экс-министр рассказал, что он лично отдавал приказ "стрелять на поражение", однако военнослужащие его проигнорировали.

"Приказы были, выполнять было некому", — заявил Тенюх.

По его словам, солдаты были не готовы открыть огонь.

Он также добавил, что из 12 тысяч служащих украинских военно-морских сил десять тысяч перешли на сторону России.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, когда за воссоединение высказались более 96 процентов проголосовавших жителей региона.