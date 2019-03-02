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Украинский адмирал заявил об отказе военных стрелять по россиянам в Крыму 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам Крымской весны в 2014 году, рассказал украинский адмирал Игорь Тенюх в эфире "Четвертого канала".
Тенюх занимал должность исполняющего обязанности министра обороны Украины в феврале-марте 2014 года в правительстве Арсения Яценюка.
Экс-министр рассказал, что он лично отдавал приказ "стрелять на поражение", однако военнослужащие его проигнорировали.
"Приказы были, выполнять было некому", — заявил Тенюх.
По его словам, солдаты были не готовы открыть огонь.
Он также добавил, что из 12 тысяч служащих украинских военно-морских сил десять тысяч перешли на сторону России.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, когда за воссоединение высказались более 96 процентов проголосовавших жителей региона.
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Украина , Армия , В мире , Конфликты , Игорь Тенюх , Арсений Яценюк , Республика Крым
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