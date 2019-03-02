«Чей Крым? Ответ неверный!» Почему на Украине оскорбляют певцов и сатириков

"Продажные любители российского рубля" и плохие патриоты — Киев отказался от участия в международном конкурсе "Евровидение-2019", так и не подобрав в меру сознательных артистов. Культурная политика Украины все больше напоминает идеологическую практику тоталитарных стран.

"Я — музыкант, а не бита"

Еще до того как разгорелся скандал, было ясно: вопрос с кандидатом от Украины на песенный конкурс — политический. Восемнадцатого февраля украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предупредил, что "если на "Евровидение" поедут те, кто гастролирует в России , то лучше вообще туда никому не ехать".

"Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и Россией — не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!" — обрисовал он свое видение обстановки.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) победительницу отбора Анну Корсун (MARUV) склоняли к тому, чтобы она учла точку зрения официального Киева: если хочет выступить на "Евровидении", должна отказаться от гастролей в России. При этом в НОТУ признали, что законы Украины не запрещают артистам зарабатывать деньги в соседней стране.

Сама же певица обвинила организаторов в том, что они хотели превратить ее выступление в пропагандистское шоу: "Отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Но я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене".

Представлять страну предложили исполнителям, занявшим второе и третье места: группам Freedom jazz и KAZKA. И те и другие отказались. Следующие "на очереди" — Brunettes Shoot Blondes сказали нет заранее.

Проверку на патриотизм не прошла и бывшая участница "Евровидения" — Анастасия Приходько . Десять лет назад она представляла на нем Россию, в чем теперь покаялась как за ошибки молодости, напомнив: на тот момент ей было лишь двадцать лет.

"Мне прискорбно оттого, что у меня история была связана с Россией", — сокрушалась артистка в телеэфире.

И как закономерный результат — общественный вещатель "в условиях чрезмерной политизации" решил и вовсе отказаться от участия в международном песенном конкурсе. Заодно пригрозил: если выиграет россиянин, Украина и в следующем году проигнорирует шоу.

Гонорар на АТО

На этом фоне развернулся еще один скандал, тоже связанный с артистом. Президент России Владимир Путин 28 февраля наградил уроженца Одессы сатирика Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. У украинских "активистов" это вызвало предсказуемую реакцию. "На 16 и 21 марта у него (Жванецкого. — Прим. ред.) запланированы выступления в Киеве и Одессе. Эта кремлевская провокация с использованием не слишком умного артиста должна получить нашу соответствующую реакцию", — угрожал в сети бывший лидер одесского отделения "Правого сектора" * Сергей Стерненко. Он анонсировал "протесты возмущенных украинцев".

"Чрезмерная политизация" концертов и песенных конкурсов, из-за которой Киев отказался от участия в" Евровидении", — отнюдь не новое явление. Украинским артистам есть чего опасаться — "патриотическая общественность" предъявляла им претензии и ранее.

Так, в 2017-м Ани Лорак пришлось петь в Киеве во дворце "Украина", никому не сообщая о предстоящем выступлении. Националисты были недовольны недостаточной, по их мнению, патриотичностью певицы.

В том же году "сознательные" граждане сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе. Патриоты устроили потасовку в день выступления, а певицу назвали "продажной любительницей российского рубля". В 2016-м радикалы хулиганили на ее концерте в Ивано-Франковске. Не помогло и обещание организаторов "отдать гонорар на нужды АТО" (силовой операции Киева на востоке Украины).

Человек-плакат

Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов считает скандал вокруг "Евровидения" закономерным. "Вся политика современной Украины, в том числе и культурная, строится на нацистской основе. Логика политической борьбы требует дополнительной радикализации перед выборами. В Киеве готовы жертвовать и более значимыми вещами, чем конкурс песни или приязнь именитого юмориста. Смотрите, как украинцы откровенно оскорбляют своих западных соседей — венгров и поляков, которые были долгие годы адвокатами Украины в Европе", — объясняет собеседник РИА Новости

"Выступающий от Украины артист должен быть идеальным с идеологической точки зрения — человеком-плакатом. Демонстрировать нечто среднее между героем УПА и штурмбанфюрером СС. Естественно, певцы от такой чести отказываются", — добавляет Солозобов.

Происходящее на Украине эксперт считает во многом схожим с культурной революцией в маоистском Китае.

"Смысл тот же самый — покончить с "вредным идеологическим влиянием" соседей-ревизионистов любой ценой. Даже ценой варваризации общества путем физического уничтожения носителей интеллекта и культуры и, возможно, цивилизационного провала. Аналогии с "великим скачком" мы видим на улицах украинских городов: там нормы культуры определяет шпана из низов", — говорит политолог.

Самое опасное, подчеркивает Юрий Солозобов, в том, что "культурная революция" может перелиться через границы Украины и прийти к соседям.

Киевский композитор Владимир Быстряков написал музыку для многих звезд советской эстрады, десятков кино— и мультипликационных фильмов. "Продолжается охота на ведьм, все в лучших традициях тридцать седьмого года. Когда шел отбор на "Евровидение", дуэт Anna Maria в эфире чуть ли не распинали. Как в советское время:

"Есть в семье белые офицеры, священники? В плену, под оккупацией были?" Это гнусно, но наше Министерство культуры — как околоточный надзиратель, который не культурой занимается, а не пущает. Чиновники думают не о престиже страны, а о том, не вылетят ли они с мест, если кто-то недостаточно правильно ответит на вопрос "чей Крым?" — говорит Быстряков.

Как полагает композитор, "в таких условиях перспектива есть, но только — вниз, на дно". "Чиновники страшно гордятся тем, что не пустили на конкурс врагов, рвавшихся к микрофону. Рубят щупальца русского мира: запрещают творчество Высоцкого и Цоя. Но, в общем, история положительная. Молодые исполнители проявили принципиальность, не пошли на поводу меркантильных интересов, не купились на перспективы карьеры. И их имена люди запомнят — тех, кто не продался. А чиновников — забудут", — уверен Владимир Быстряков.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.