Депутат Рады рассказал о причинах ухудшения отношений Киева с НАТО

Депутат рады, неонацист Андрей Билецкий по прозвищу «Белый вождь» рассказал в эфире украинского телевидения как президент Порошенко ухудшил отношения Киева с НАТО

По словам Билецкого, страны, бывшие участниками Варшавского договора, отказались продавать Киеву советское оружие, узнав, что президент Порошенко участвует в коррупционных сделках.

Одиозный депутат заявил, что в восточноевропейских странах осталось много оружия, которое сейчас не подходит под стандарты НАТО. Они хотели продать его Киеву, но затем отказались от этой идеи, поскольку Западу стало известно о закупке украинскими военными вооружений в России.

Таким образом, по версии Билецкого, отношения НАТО и Киева испортились.

Ранее на Украине разгорелся скандал после расследования СМИ, которые заявили, что Порошенко и его команда якобы закупали старые запчасти для военной техники в России. После этого их продавали своей же армии в несколько раз дороже. Ряд политиков потребовал немедленного импичмента Порошенко.

Билецкий — один из одиозных украинских депутатов, не скрывающих расистских и антисемитских взглядов. Возглавлял так называемый «батальон „Азов“, который западные СМИ считают неонацистским.

Ранее группа правозащитников на Украине в открытом письме заявила, что Билецкий исповедует „человеконенавистническую, антилиберальную, антиевропейскую и откровенно расистскую идеологию“.

По мнению правозащитников, подобные „депутаты“ легитимизируют расизм и неонацизм в украинском обществе.