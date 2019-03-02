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Депутат Рады рассказал о причинах ухудшения отношений Киева с НАТО 

Рамблер + ещё 2 18 минут назад
Депутат рады, неонацист Андрей Билецкий по прозвищу «Белый вождь» рассказал в эфире украинского телевидения как президент Порошенко ухудшил отношения Киева с НАТО.
По словам Билецкого, страны, бывшие участниками Варшавского договора, отказались продавать Киеву советское оружие, узнав, что президент Порошенко участвует в коррупционных сделках.
Одиозный депутат заявил, что в восточноевропейских странах осталось много оружия, которое сейчас не подходит под стандарты НАТО. Они хотели продать его Киеву, но затем отказались от этой идеи, поскольку Западу стало известно о закупке украинскими военными вооружений в России.
Таким образом, по версии Билецкого, отношения НАТО и Киева испортились.
Ранее на Украине разгорелся скандал после расследования СМИ, которые заявили, что Порошенко и его команда якобы закупали старые запчасти для военной техники в России. После этого их продавали своей же армии в несколько раз дороже. Ряд политиков потребовал немедленного импичмента Порошенко.
Билецкий — один из одиозных украинских депутатов, не скрывающих расистских и антисемитских взглядов. Возглавлял так называемый «батальон „Азов“, который западные СМИ считают неонацистским.
Ранее группа правозащитников на Украине в открытом письме заявила, что Билецкий исповедует „человеконенавистническую, антилиберальную, антиевропейскую и откровенно расистскую идеологию“.
По мнению правозащитников, подобные „депутаты“ легитимизируют расизм и неонацизм в украинском обществе.
Комментарии
Украина , В мире , Андрей Билецкий , НАТО
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