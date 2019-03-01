Аваков обвинил СБУ в сотрудничестве с радикалами

Украины Глава МВД Арсен Аваков обвинил Службу безопасности страны в сотрудничестве с ультраправой радикальной организацией "С14".

"Председатель СБУ (Василий) Грицак — честный офицер, он много сделал для Украины. Но в ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы. Что я имею в виду? Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из "С14". Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк (советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк была убита в июле 2018 года — ред.) и в определенной связке с работниками СБУ, "С14" реализовывала очень неблаговидные дела", — заявил Аваков изданию "the Бабель".

Он добавил, что речь идет о митинге 18 февраля у здания МВД, где "С14 требовала" отставки главы ведомства.

"Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих "протестующих патриотов". Я не исключаю, впрочем, что это была частная инициатива отдельных работников СБУ", — сказал Аваков.

Более 500 сторонников националистической организации С14, "Правого сектора" * и других радикальных движений 18 февраля пикетировали здание МВД Украины. Митингующие требовали запретить спецназу носить балаклавы, обязать их носить идентификационные номера на шлемах и жетонах, организовать переаттестацию спецподразделения "КОРД", а также запретить министру влиять на назначение руководителей ведомства.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.