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Шарий опубликовал видео, где Порошенко отшлепал по лицу девушку 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видеозапись с моментом, где президент Украины Петр Порошенко шлепает по лицу девушку во время выступления в Александрии.
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На самой видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале Шария, видно, как Порошенко шлепает девушку по лицу.
«Он ее откровенно бьет. Можно называть это «сильно похлопал», — говорит Шарий. Он обращает внимание на то, с каким лицом Порошенко делает это: «Он бы ее там убил бы, если бы была возможность. Убил бы и сказал бы охране: „Закопать“.
По словам самой девушки, перед этим эпизодом охранник Порошенко хотел выбить у нее телефон.
»Он просто озверел. Стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу. Шарпал за курточку», — рассказывает она.
После этого девушку в грубой форме попыталась задержать полиция, но она отказалась выполнять их требования.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой украинский президент щипает мужчину за нос.
Также Порошенко срывал шапку с девушки, задавшей ему вопрос про Шария.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко
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