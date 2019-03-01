Шарий опубликовал видео, где Порошенко отшлепал по лицу девушку

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видеозапись с моментом, где президент Украины Петр Порошенко шлепает по лицу девушку во время выступления в Александрии.

На самой видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале Шария, видно, как Порошенко шлепает девушку по лицу.

«Он ее откровенно бьет. Можно называть это «сильно похлопал», — говорит Шарий. Он обращает внимание на то, с каким лицом Порошенко делает это: «Он бы ее там убил бы, если бы была возможность. Убил бы и сказал бы охране: „Закопать“.

По словам самой девушки, перед этим эпизодом охранник Порошенко хотел выбить у нее телефон.

»Он просто озверел. Стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу. Шарпал за курточку», — рассказывает она.

После этого девушку в грубой форме попыталась задержать полиция, но она отказалась выполнять их требования.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой украинский президент щипает мужчину за нос.

Также Порошенко срывал шапку с девушки, задавшей ему вопрос про Шария.