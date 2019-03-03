Во Львове вандалы третьи сутки пытаются свалить Монумент славы

Для демонтажа памятника используются болгарки, молотки и даже лебедка, однако все попытки свалить его на землю оказываются тщетными.

Во Львове третьи сутки не могут демонтировать Монумент славы. Рабочие хотят снести 30-метровую стелу, часами пытаясь повалить ее на землю.

Как пишет «Страна.ua», подрядчики сбили часть бетона отбойными молотками, подрезали арматуру болгаркой, однако стержень стелы не позволяет им окончательно расправиться с Монументом славы.

«Она не дает упасть сооружению. Мы ее еще не видим, видно только края. Какие двутавровые швеллеры вместе сварные. Полностью мы их не видим, потому что они в сооружении», — говорит один из рабочих, который принимает участие в демонтаже памятника.

Стелу пытались свалить и при помощи лебедки, однако тщетно.

Стоит отметить, что у работников нет документации с информацией о материалах конструкции.